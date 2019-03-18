Путин упростил выдачу паспортов РФ жителям "ДНР" и "ЛНР"

В Кремле отметили, что право на упрощенное получение гражданства РФ предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина". На рассмотрение заявлений органам МВД России отводится три месяца.
Президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ в среду, 24 апреля, обнародован на сайте Кремля и вступает в силу со дня официального опубликования.
В документе отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории сепаратистских регионов Донбасса.
Для получения российского паспорта желающие должны подать заявление в подразделения МВД России, приложив к нему удостоверение личности, выданное властями "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о проживании на территории региона, а также документ о наличии гражданства иностранного государства, и, если имеются, свидетельства о заключении или расторжении брака, и о перемене фамилии.
Рассмотрение в трехмесячный срок
На рассмотрение заявлений отводится три месяца, гражданство России приобретается заявителями со дня принятия положительного решения.
Поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту предоставлять российское гражданство по упрощенной схеме, вступили в силу в конце марта. В соответствии с ними гражданство РФ могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Поправки к закону также упрощают прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.
На территории сепаратистских регионов проживают, согласно статистике, 3,7 млн человек. Как сообщила газета "Новые Известия", на территорию Донбасса уже завезли порядка полумиллиона бланков российских паспортов.
МИД Украины осудил решение Кремля
Глава МИД Украины Павел Климкин осудил указ президента России, назвав решение "о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях продолжением агрессии и вмешательства в наши внутренние дела". Он призвал украинцев, проживающих в сепаратистских регионах Донбасса, не подавать заявлений о выдаче им российских паспортов.
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