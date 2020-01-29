Путин уволил главу Чувашии

Президент России Владимир Путин в среду, 29 января, отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. В указе сказано, что решение принято "в связи с утратой доверия". Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет, с 28 июля 2010 года. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.

В январе 2020 года Игнатьев дважды появлялся в скандальных новостях. Сначала широко обсуждалось его высказывание о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Глава Чувашии позже извинился и объяснил, что его неправильно поняли.

Через неделю в интернете появилась видео, как Игнатьев вручал сотрудникам МЧС ключи от пожарной техники, одного из них он заставил подпрыгнуть за ключами. Пресс-секретарь Игнатьева тогда сказал, что это была "дружеская пикировка" двух давно знакомых людей. Однако в МЧС этого не поняли, министр Евгений Зиничев осудил поведение главы Чувашии. А еще спустя несколько дней поведение Игнатьева рассмотрела партия "Единая Россия" и приняла решение исключить его из своих рядов.

В последний раз с такой формулировкой, как "утрата доверия" президент увольнял главу Удмуртии Александра Соловьева в апреле 2017 года, он был арестован по подозрению в получении взятки.

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