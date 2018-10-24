Президент России Владимир Путин предостерег США от новой гонки вооружений, предупредив, что администрация США создаст исключительно опасную ситуацию, если действительно выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и откажется от продления нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. "Тогда ситуация будет крайне опасная: не остается ничего, кроме гонки вооружений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Москве в среду, 24 октября.

По словам Путина, в случае выхода США из ДРСМД Россия даст зеркальный ответ, причем сделает это "быстро и эффективно". Он предупредил, что если Европа разместит на своей территории американские ракеты, то поставит себя под угрозу "возможного ответного удара".

"Работать без истерик"

Одновременно российский президент выразил готовность продолжать работать с США по ДРСМД "без всяких истерик". Он выразил надежду, что ему удастся обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом 11 октября на полях встречи в Париже, приуроченной в 100-летию со времени окончания Первой мировой войны.

Трамп в конце минувшей недели объявил о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении этого договора путем размещения новой ракетной системы. Путин, однако, обвинил в нарушении этого соглашения сами США. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году, обязывает США и страны бывшего СССР ликвидировать все ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

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