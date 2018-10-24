Президент России обещал дать зеркальный ответ в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Путин предупредил, что Европа подвергнет себя риску, если разместит американские ракеты.
Президент России Владимир Путин предостерег США от новой гонки вооружений, предупредив, что администрация США создаст исключительно опасную ситуацию, если действительно выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и откажется от продления нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. "Тогда ситуация будет крайне опасная: не остается ничего, кроме гонки вооружений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Москве в среду, 24 октября.
По словам Путина, в случае выхода США из ДРСМД Россия даст зеркальный ответ, причем сделает это "быстро и эффективно". Он предупредил, что если Европа разместит на своей территории американские ракеты, то поставит себя под угрозу "возможного ответного удара".
"Работать без истерик"
Одновременно российский президент выразил готовность продолжать работать с США по ДРСМД "без всяких истерик". Он выразил надежду, что ему удастся обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом 11 октября на полях встречи в Париже, приуроченной в 100-летию со времени окончания Первой мировой войны.
Трамп в конце минувшей недели объявил о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении этого договора путем размещения новой ракетной системы. Путин, однако, обвинил в нарушении этого соглашения сами США. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году, обязывает США и страны бывшего СССР ликвидировать все ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.
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