 Путин предложил реформировать систему власти в России | Новости из Германии о России | DW | 15.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин предложил реформировать систему власти в России

Поправки в Конституцию, озвученные президентом в послании, предполагают перераспределение властных полномочий между президентом, парламентом и правительством и наделение Госсовета конституционным статусом. 

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в среду, 15 января, объявил, что в обществе есть запрос на перемены, и предложил поправки в Конституцию. По его словам, "Конституция 1993 года была принята в период кризиса, ситуация изменилась", хотя ее потенциал не исчерпан.

Он предложил провести голосование по тем поправкам, которые касаются изменений политической системы. Речь идет, по словам президента РФ, о повышении роли губернаторов, Госдумы и Совета Федерации. Так Путин предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, возрожденного в 2000 году органа, в который входят главы регионов. Подробнее о его полномочиях президент не сказал.

"Ограничить действие международного права в России"

Депутатам Госдумы предлагается дать право не просто согласовывать, а утверждать премьер-министра, а также всех членов правительства. Президент же обязан будет назначить министров на должность. "За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой" - сказал Путин, отметив, что Совету Федерации, в свою очередь, дается право проводить консультации с президентом при назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов (сейчас в таких консультациях участвуют региональные законодательные собрания), а также право предлагать главе государства отрешать от должности судей КС и ВС.

Контекст

Китайский, белорусский, казахстанский - основные сценарии передачи власти в России. Какой из них наиболее реалистичен, рассказала DW в программе "На волне" политолог Екатерина Шульман. (13.12.2019)

Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля. (31.12.2019)

Как менялась большая пресс-конференция Владимира Путина? DW узнала у бывшего корреспондента немецких газет Манфреда Квиринга, были ли задаваемые на ней вопросы согласованы, и что ему запомнилось. (18.12.2019)

"Трансфер власти" после 2024 года стал основной темой, которая занимала внимание журналистов немецких масс-медиа, комментировавших итоги пресс-конференции Владимира Путина. (20.12.2019)

При этом президент РФ высказался за запрет на уровне Конституции для губернаторов, депутатов, сенаторов, судей иметь иностранное гражданство или вид на жительство: "Человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".

Еще более жесткие требования предлагаются для кандидата на пост президента  - постоянное проживание на территории России более 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство другой страны, когда бы то ни было. Кроме того, президент РФ высказался за то, чтобы убрать из Конституции слова "подряд" из нормы о двух сроках президентства. 

Путин предложил также ограничить действие на территории России требований международного законодательства, международных договоров и решения международных органов, чтобы "гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве".

Владимир Путин  начал свое послание с темы демографии и доходов населения

По словам президента РФ, Россия вступила в очень сложный демографический период: "Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов". Решать эту проблему будут социальной поддержкой. В частности, продлевается до 2026 года программа материнского капитала, и с 2020 года его будут получать семьи, где родился первый ребенок. Увеличиваются выплаты семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума на человека, вводится бесплатное питание для младших школьников. Путин также дал поручение обеспечить увеличение темпов роста ВВП, они должны быть выше мировых.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Какие приключения ожидают Деда Мороза в России?

    Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Кто виноват в отстранении России от Олимпиад?

    WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Допинговый скандал меняет олимпийскую символику

    Манипуляция с результатами анализов на допинг российских спортсменов грозит отстранением РФ от участия в Олимпиаде и других соревнованиях. Сергей Елкин о новых олимпийских символах.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    С кем жена Медведева летает на лайнере за 50 млн долларов

    Алексей Навальный узнал, что жена премьер-министра России Дмитрия Медведева летает на частном самолете стоимостью в 50 млн долларов. Тут даже уточка позавидует, уверен Сергей Елкин.

  • Фемида с накрашенным губками, как у Джокера, и завязанными глазами машет мечом

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Когда Фемида в России превращается в Джокера

    Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

  • Человека душит веревка, на одном конце которой написано санкции, а на другом - контрсанкции

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    По кому бьют контрсанкции

    Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения

    Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев

    Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Суды по "московскому делу": преступления нет, а приговор есть

    Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов.

  • Полицейский держит в руках учебник математики и удивленно говорит, что раньше они неправильно считали число людей на митингах

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Почему московская полиция правильно подсчитала протестующих

    Полиция заявила, что на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября вышли 20 тысяч человек. Столь близкими к реальности ее оценки еще не были. Карикатурист Сергей Елкин о том, как полиция научилась считать.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Задержание шамана: наручники как оберег для Путина?

    В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

  • Человек держит в руках отопительную батарею, на которой надписи я и мы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Отопительный сезон в России как национальная идея

    Начала отопительного сезона ждут большинство россиян. Карикатурист Сергей Елкин о том, вокруг чего могут объединиться граждане России.

  • Тени двух полицейских, которые ведут разговор о методах работы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят

    Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

  • Росгвардеец в амуниции и рядом с ним рекомендации, как ему не навредить

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых

    Устинову дали 3,5 года колонии за то, что при его задержании на акции 3 августа боец Росгвардии вывихнул плечо. Карикатурист Сергей Елкин о том, как безопасно взаимодействовать с силовиками.

  • Сотрудник спецподразделения в маске и с пистолетом приходит домой с мешком, в котором угадывается человек, и говорит жены, что взял работу на дом

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обыски в штабах Навального: продолжение следует?

    Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.

  • Бастрыкин стоит с лупой

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование"

    Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.

  • Навальный покидает спецприемник, а его сотрудник говорит Навальному, чтобы тот далеко не уходил

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе?

    Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin Kommunalwahlen in Moskau

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится!

    Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о протестах в Москве: люди, мол, сильно раздражены, а оппозиция - России во благо. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем стали для Путина эти слова.

  • Karikatur Sergey Elkin

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Протесты бывают разные: за что могут задержать недовольных в России

    В отношении участников протестов в Москве заводят уголовные и административные дела. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем могут провиниться протестующие.

  • Putin auf dem Motorrad auf der Krim

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина

    Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

  • Karikatur von Sergey Elkin Durchsuchung Antikorruptionsstiftung

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обыски в фонде Навального: при чем тут Кремль?

    Люди в масках обыскивали Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, на протяжении 11 часов. Может, это была секретная экскурсия по ФБК из Кремля, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Dursuchungen bei Nawalny-Stiftung (DW/S. Elkin )

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты?

    Следственный комитет провел обыски в Фонде борьбы с коррупцией, заблокировал его счета и счета предвыборных штабов Навального. Связано ли это с протестами в Москве? Версия Сергея Елкина.

  • Elkin Karikatur Strategie der Macht bei Protesten in Moskau

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Новые методы российских властей по усмирению недовольных

    Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Выборы в Мосгордуму: как принимается решение о недопуске оппозиционеров

    Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы.

  • Karikatur von Sergey Elkin zu Alexej Nawalny ist im Krankenhaus

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?

    Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.

  • Чиновник спрашивает у кукушки, сколько ему осталось жить без уважения

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Закон об оскорблении властей: ответная реакция

    За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 13:09

Новогодняя сказка "Вовка в Цапцарапском царстве" – "Заповедник", выпуск 104

 

Контекст

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новогодняя сказка "Вовка в Цапцарапском царстве" – "Заповедник", выпуск 104  

Мусорная реформа в России: переработать или закопать?  

Как 20 лет правления Путина отразились на отношениях Москвы и Берлина  

Реклама

Самые читаемые

В Иране задержан автор видео с запуском ракеты по "Боингу"  

В Ираке вновь обстреляли базу с американскими военными  

Петербургского оппозиционера подозревают в подготовке покушения на Пригожина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно