Путин предложил реформировать систему власти в России

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в среду, 15 января, объявил, что в обществе есть запрос на перемены, и предложил поправки в Конституцию. По его словам, "Конституция 1993 года была принята в период кризиса, ситуация изменилась", хотя ее потенциал не исчерпан.

Он предложил провести голосование по тем поправкам, которые касаются изменений политической системы. Речь идет, по словам президента РФ, о повышении роли губернаторов, Госдумы и Совета Федерации. Так Путин предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, возрожденного в 2000 году органа, в который входят главы регионов. Подробнее о его полномочиях президент не сказал.

"Ограничить действие международного права в России"

Депутатам Госдумы предлагается дать право не просто согласовывать, а утверждать премьер-министра, а также всех членов правительства. Президент же обязан будет назначить министров на должность. "За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой" - сказал Путин, отметив, что Совету Федерации, в свою очередь, дается право проводить консультации с президентом при назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов (сейчас в таких консультациях участвуют региональные законодательные собрания), а также право предлагать главе государства отрешать от должности судей КС и ВС.

При этом президент РФ высказался за запрет на уровне Конституции для губернаторов, депутатов, сенаторов, судей иметь иностранное гражданство или вид на жительство: "Человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".

Еще более жесткие требования предлагаются для кандидата на пост президента - постоянное проживание на территории России более 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство другой страны, когда бы то ни было. Кроме того, президент РФ высказался за то, чтобы убрать из Конституции слова "подряд" из нормы о двух сроках президентства.

Путин предложил также ограничить действие на территории России требований международного законодательства, международных договоров и решения международных органов, чтобы "гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве".

Владимир Путин начал свое послание с темы демографии и доходов населения

По словам президента РФ, Россия вступила в очень сложный демографический период: "Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов". Решать эту проблему будут социальной поддержкой. В частности, продлевается до 2026 года программа материнского капитала, и с 2020 года его будут получать семьи, где родился первый ребенок. Увеличиваются выплаты семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума на человека, вводится бесплатное питание для младших школьников. Путин также дал поручение обеспечить увеличение темпов роста ВВП, они должны быть выше мировых.

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