Путин обещает скорое решение вопроса с украинскими моряками

Вопрос с 24 задержанными украинскими моряками после инцидента в Керченском проливеможет быть решен в ближайшее время, заявил в субботу, 29 июня, в рамках саммита "большой двадцатки" в японской Осаке президент России Владимир Путин. Главное, чтобы это не происходило в рамках предвыборной борьбы в Украине, приводит слова Путина, сказанные на пресс-конференции после окончания встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), агентство dpa.



В Украине 21 июля пройдут парламентские выборы. Ранее украинская источники сообщали, что от российской стороны поступили "сигналы" о возможности освобождения моряков на определенных условиях.

Ситуацию с украинскими моряками Путин, по собственным словам, обсуждал и с президентом США Дональдом Трампом. Вынесенное в конце мая решение Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге об освобождении моряков в течение месяца Москва не признала, заявляя, что этот трибунал не обладает соответствующими полномочиями.

Одной из тем встречи Путина с Ангелой Меркель в кулуарах саммита была обстановка на востоке Украины. Стороны сошлись на том, что "нормандский формат" по украинскому вопросу надо сохранить. Однако вопрос, когда могла бы состояться новая встреча "нормандской четверки", пока остается открытым.

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