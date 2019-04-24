Путин обещает Ким Чен Ыну поддержку в урегулировании ядерного конфликта

Москва поддерживает усилия северокорейского лидера Ким Чен Ына по нормализации отношений с США, заявил президент РФ Владимир Путин во время первой официальной встречи с Кимом на дальневосточном острове Русский. По его словам, переговоры в четверг, 25 апреля, должны помочь в понимании того, какую помощь может оказать Россия в переговорах об урегулировании ядерного конфликта.

Путин выразил надежду на то, что встреча с Ким Чен Ыном "послужит делу развития двусторонних отношений" Москвы и Пхеньяна. "Нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов", - подчеркнул он, добавив, что ему "очень приятно видеть" северокорейского коллегу в России. Кроме того Путин поздравил Ким Чен Ына с избранием на должность главы КНДР. "Я направлял вам соответствующее письмо, но сейчас с удовольствием поздравляю вас с этим лично", - отметил он.

Ким Чен Ын: встреча с Путиным - "важное событие"

В свою очередь Ким Чен Ын ожидает, что переговоры с Путиным "станут важным событием, чтобы вместе оценить ситуацию" на Корейском полуострове и обменяться мнениями по этому вопросу. Он выразил надежду на то, что встреча будет носить содержательный характер и будет полезной для "укрепления и развития традиционно дружеских отношений между КНДР и Россией, которые имеют глубокие корни".

Руководитель КНДР также поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ в 2018 году. Он приветствовал усилия Москвы в развитии межкорейского диалога и нормализации отношений Пхеньяна с Вашингтоном.

Встреча "тет-а-тет" и переговоры двух делегаций

После первой встречи Путина и Ким Чен Ына в формате "тет-а-тет" пройдут переговоры делегаций двух стран.

Лидер Северной Кореи прибыл в Россию накануне на бронепоезде. На станции Хасан в Приморском крае он встретился с российской делегацией в составе губернатора края Олега Кожемяко, замминистра иностранных дел РФ Игоря Моруглова, посла России в Пхеньяне Александра Мацегора, а также министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Ким Чен Ын подчеркнул, что "много слышал хорошего" о России и "давно мечтал в ней побывать".

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что приглашение в РФ было передано Киму в 2017-2018 годах, после чего "долго согласовывали сроки". Первый визит Ким Чен Ына в Москву проходит спустя два месяца после его второго саммита с президентом США Дональдом Трампом, который закончился без достижения каких-либо договоренностей по конфликту вокруг ядерной программы КНДР.

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