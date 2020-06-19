 Путин не исключает своего выдвижения на выборах в 2024 году | Новости из Германии о России | DW | 21.06.2020

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Россия

Путин не исключает своего выдвижения на выборах в 2024 году

Если поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков не будет принята, то во власти "начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", считает Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин (фото из архива)

Глава российского государства Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. "Я не исключаю возможности этого", - сказал президент в эфире телеканала "Россия 1", пояснив, что его переизбрание возможно только при условии принятия поправок в Конституцию РФ. При этом Путин заявил, что он "для себя еще ничего не решил" и "там видно будет".

Говоря о планируемом изменении статьи 81 Конституции РФ, позволяющем ему вновь участвовать в выборах, Путин заявил, что "если этого не будет, года через два - а я знаю это по собственному опыту - вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников". "Работать надо, а не преемников искать", - считает президент.

Конституцию с предложенными поправками уже можно купить в магазине

Конституцию с предложенными поправками уже можно купить в магазине

Обнуление президентских сроков входит в число поправок в Конституцию, которые Госдума одобрила 11 марта. Конституционный суд России также одобрил нововведения.

Путин заявил, что они будут считаться принятыми после всероссийского голосования. Оно должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля.

Правозащитники критикуют поправки в Конституцию РФ

Действующая Конституция России не позволяет Путину оставаться на посту главы государства после 2024 года. Если поправки будут одобрены на голосовании, он сможет быть переизбран еще два раза.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) раскритиковала поправки, указав, в частности, на то, что они делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента. Венецианская комиссия также призвала исключить пункт о возможности не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека.

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    Автор: Марина Барановская


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