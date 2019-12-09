Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором взрывов в московском метро

Президент России Владимир Путин в ночь на вторник, 10 декабря, впервые прокомментировал убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенное в августе в Берлине. Он назвал убитого боевиком и убийцей и обвинил его в организации терактов в Москве.

"Этот человек находился у нас розыске, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек - только в одной из "акций", в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

По словам Путина, российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег. Президент России отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер. "Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - заявил Путин, отметив, что "не думает", что в российско-германских отношениях из-за этого события "должен возникнуть какой-то кризис".

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в Париже заявила, что на двусторонних переговорах с Путиным тот заверил ее, что Россия поможет в расследовании убийства Хангошвили.

Застрелен в центре Берлина

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства 4 декабря взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

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