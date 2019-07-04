Путин надеется улучшить связи с ЕС при новом главе Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин надеется на улучшение отношений с Евросоюзом в случае избрания министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). "Как она проявит себя на новом месте, мы не знаем. Мы рассчитываем на то, что заинтересованность Европы в восстановлении полноформатных отношений с Россией будет иметь значение для руководства Евросоюза", - сказал Путин после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме в четверг, 4 июля.

Глава российского государства отметил, что из-за санкций в отношении России потери несут и страны Евросоюза. "У нас с Евросоюзом в 2013 году торговый оборот был 450 млрд долларов, сейчас 279, по-моему. Где эти недостающие миллиарды? Я вам скажу: это недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе Италии", - сказал Путин.

Главы государств и правительств стран ЕС выдвинули фон дер Ляйен кандидатом на пост председателя ЕК 2 июля. Для избрания на эту должность нынешнему министру обороны ФРГ нужно получить большинство голосов в Европарламенте, где многие весьма критично относятся к ее кандидатуре.

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