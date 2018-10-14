 Путин и Эрдоган планируют новую встречу в Москве | Новости из Германии о России | DW | 23.03.2019

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Россия

Путин и Эрдоган планируют новую встречу в Москве

Главы РФ и Турции уже в третий раз в нынешнем году проведут переговоры в России. В апреле под председательством лидеров двух стран открывается перекрестный Год культуры России и Турции.

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи, февраль 2019 года

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи, февраль 2019 года

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют новую встречу, которая состоится 8 апреля в Москве. Главы двух государств проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 23 марта.

Контекст

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Ранее пресс-служба президента России сообщала, что в апреле в Москве запланировано заседание Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции под председательством двух президентов. Путин и Эрдоган также договорились вместе принять участие в открытии перекрестного Года культуры России и Турции, намеченном на 8 апреля в Большом театре в Москве.

Третья встреча в России с начала года

Это будет уже третья встреча президентов двух стран в России в текущем году. Последний раз Путин и Эрдоган встречались 14 февраля в Сочи в рамках трехстороннего саммита стран-гарантов Астанинского процесса, в котором участвовал также президент Ирана Хасан Роухани. В январе Эрдоган и Путин обсудили в Москве ситуацию в Сирии.

Россия входит в число главных сторонников президента Сирии Башара Асада. В то же время Турция поддерживает сирийскую оппозицию. Лидеры двух стран, однако, едины в неприятии инициативы президента США Дональда Трампа о признании аннексированных Израилем у Сирии Голанских высот частью израильской территории.

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