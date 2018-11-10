 Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже | Новости из Германии о Европе | DW | 11.11.2018

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Европа

Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже

В соответствии с рассадкой на обеде в Елисейском дворце лидеры России и США сидели друг напротив друга.

Дональд Трамп и Владимир Путин во время торжеств возле Триумфальной арки в Париже.

Дональд Трамп и Владимир Путин во время торжеств возле Триумфальной арки в Париже, 11 ноября 2018 года.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались на обеде в Елисейском дворце. Об этом российский президент сообщил журналистам в воскресенье, 11 ноября, покидая Елисейский дворец по завершении обеда. Беседу с Трампом он назвал "хорошей", передает РИА "Новости".

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О содержании разговора Путина и Трампа не сообщается. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, они лишь поприветствовали друг друга, а обстоятельно побеседовать не удалось.

Ланч, на котором лидеры двух стран сидели друг напротив друга за одним столом, продлился 2,5 часа. Он был организован французским президентом Эмманюэлем Макроном для зарубежных гостей в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Изначально рассадка гостей предполагала, что Путин и Трамп будут сидеть рядом, однако в последний момент она была изменена.

Во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона были достигнуты договоренности о проведении в Париже полноформатного российско-американского саммита. Однако Макрон попросил воздержаться от него, выразив обеспокоенность, что проведение встречи Трампа и Путина отвлечет внимание общественности от основных мероприятий в Париже.

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    Автор: Ольга Солонарь


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Контекст

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