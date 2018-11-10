Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались на обеде в Елисейском дворце. Об этом российский президент сообщил журналистам в воскресенье, 11 ноября, покидая Елисейский дворец по завершении обеда. Беседу с Трампом он назвал "хорошей", передает РИА "Новости".

О содержании разговора Путина и Трампа не сообщается. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, они лишь поприветствовали друг друга, а обстоятельно побеседовать не удалось.

Ланч, на котором лидеры двух стран сидели друг напротив друга за одним столом, продлился 2,5 часа. Он был организован французским президентом Эмманюэлем Макроном для зарубежных гостей в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Изначально рассадка гостей предполагала, что Путин и Трамп будут сидеть рядом, однако в последний момент она была изменена.

Во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона были достигнуты договоренности о проведении в Париже полноформатного российско-американского саммита. Однако Макрон попросил воздержаться от него, выразив обеспокоенность, что проведение встречи Трампа и Путина отвлечет внимание общественности от основных мероприятий в Париже.

Смотрите также:

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Графический пересказ В антивоенном романе Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" его Пауль Боймер рассказывает об ужасах Первой мировой войны. Своеобразный графический "пересказ" этого романа романа сделали Петер Айкмайер (Peter Eickmeyer) и Габи фон Борстель (Gabi von Borstel). Это живопись, графика, фотографии - как, например, иллюстрация Петера Айкмайера "Противогаз".

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Ядовитый туман На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа. Оригинальные снимки, сделанные во время Первой мировой войны, мы публикуем рядом с иллюстрациями Петера Айкмайера: еще один ракурс, еще одно мгновение войны, которая закончилась сто лет назад, в 1918 году.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Противогазы разных стран На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран. Крайний слева солдат надел противогаз американского образца, за ним следуют британский, французский, немецкий.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Зеркало войны Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа "На Западном фронте без перемен" отражает страхи его героя. На войне не место романтике, о которой вдохновенно говорили готовящимся уйти на фронт немецким гимназистам их наставники. Война - это ужас, грязь, горе и смерть.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Война окончена Что чувствует солдат, который сдается в плен, какие мысли его одолевают? На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть На полях Фландрии Иллюстрация "Маковое поле" излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Маки на крови Говорят, что маки особенно красивы там, где пролилась кровь. Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Возвращение домой Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто. А забыть пережитое просто невозможно. Об этом рассказывает другой роман Ремарка - "Три товарища".

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Сожженный роман Роман "На Западном фронте без перемен" (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией. Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, Ремарку пришлось покинуть родину, а роман нацисты сожгли вместе с другими запрещенными в "третьем рейхе" книгами. На фото: Эрих Мария Ремарк в Нью-Йорке в 1939 году. Автор: Ольга Солонарь

