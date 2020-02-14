Путин и Зеленский обсудили по телефону освобождение пленных

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили в пятницу, 14 февраля, процесс освобождения пленных, реализацию договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" и подготовку новой встречи в этом формате. О телефонном разговоре глав государств сообщают офисы президентов двух стран. Сайт президента России отмечает, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Согласно информации из Киева, Зеленский и Путин отдельно "акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации". Отмечается, что президенты согласились активизировать работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

В изложении разговора пресс-службы президента России говорится, что "Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости", а также, что "в контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны".

Последняя личная встреча президентов Украины и России состоялась 9 декабря в Париже в рамках саммита "нормандской четверки", в котором также принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. После этой встречи был произведен второй обмен заключенными между Россией и Украиной.

Президент Украины будет выступать на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля в Германии.

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