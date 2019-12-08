 Путин и Зеленский договорились о масштабном обмене пленными | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2019

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Россия

Путин и Зеленский договорились о масштабном обмене пленными

В Париже завершились переговоры в "нормандском формате", в рамках которого Путин и Зеленский впервые пообщались с глазу на глаз. Договорились об обмене пленными и разведении войск.

лидеры стран нормандской четверки

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, на парижской встрече договорились до конца года провести масштабный обмен заключенными, лишившимися свободы в ходе вооруженного конфликта. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи. Под обмен попадут заключенные, содержащиеся в российских и украинских тюрьмах, а также в самопровозлашенных "ДНР" и "ЛНР".

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"Договорились о начале - всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки. Сейчас речь идет о Донбассе. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу", - заявил Зеленский после окончания переговоров.

Кроме того, украинская армия и подразделения "ДНР" и "ЛНР" продолжат разведение войск - до конца марта 2020 года разведение должно состояться еще в трех пунктах дополнительно к тем трем, где разведение произошло прошедшей осенью. Зеленский, по итогам переговоров, назвал их результат "ничьей".

Организатор акции "Варта на Банковой", в рамках которой в центре Киева были разбиты палатки, в которых активисты ждали окончания переговоров, Павел Белоус заявил, что палатки уберут к утру, так как сдачи интересов Украины не произошло. "Президент Владимир Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", - заявил он.

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    В ожидании результатов

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    Разногласия между Россией и Украиной

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    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

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    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

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