Путин и Зеленский договорились о масштабном обмене пленными

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, на парижской встрече договорились до конца года провести масштабный обмен заключенными, лишившимися свободы в ходе вооруженного конфликта. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи. Под обмен попадут заключенные, содержащиеся в российских и украинских тюрьмах, а также в самопровозлашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Договорились о начале - всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки. Сейчас речь идет о Донбассе. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу", - заявил Зеленский после окончания переговоров.

Кроме того, украинская армия и подразделения "ДНР" и "ЛНР" продолжат разведение войск - до конца марта 2020 года разведение должно состояться еще в трех пунктах дополнительно к тем трем, где разведение произошло прошедшей осенью. Зеленский, по итогам переговоров, назвал их результат "ничьей".

Организатор акции "Варта на Банковой", в рамках которой в центре Киева были разбиты палатки, в которых активисты ждали окончания переговоров, Павел Белоус заявил, что палатки уберут к утру, так как сдачи интересов Украины не произошло. "Президент Владимир Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", - заявил он.

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