"Путин, будь наготове": немецкие СМИ о разгоне акции протеста в Москве

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы.
Все ведущие немецкие издания отреагировали на несанкционированную акцию протеста в Москве, состоявшуюся в субботу, 27 июля, и закончившуюся жестким разгоном и задержанием более полутора тысяч ее участников. Масс-медиа Германии анализируют причины протестов, дают оценку положению в России и политике властей, а также высказываются о возможных сценариях дальнейшего развития событий.
Проблема Собянина стала теперь проблемой Путина
Муниципальные выборы ведут к кризису в России, несколько политиков местного уровня стали угрозой для власть имущих в Москве, не имеющее особого значения голосование уже за несколько недель до запланированной даты привело к задержанию более 1300 участников акции протеста. Так описывает сложившуюся в России ситуацию Зилке Бигалке (Silke Bigalke) в комментарии "Власть улицы", напечатанном леволиберальной газетой Süddeutsche Zeitung. По словам Бигалке, то, что случилось в российской столице, свидетельствует о неуклюжести действий властей и их растущей нервозности.
Автор комментария в консервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) София Драйсбах (Sofia Dreisbach) полагает, что причины протестов в Москве гораздо глубже и серьезнее, чем принято считать. В публикации, вышедшей под заголовком "Настоящее лицо", она, в частности, пишет:
"Тот факт, что тысячи людей вновь протестовали на улицах Москвы, лишь отчасти объясняется тем, что многие кандидаты от оппозиции по надуманным основаниям не были допущены к выборам в городской совет. По сути, речь идет о том, возможны ли вообще политические перемены в России. Проблема мэра Москвы Сергея Собянина стала проблемой президента: теперь Владимир Путин должен изгнать призраков, которых он же и вызвал".
До сих пор, продолжает Драйсбах, Путин "пытался действовать привычным способом: подавлением и дискредитацией демонстрантов, которых обвиняли в том, что Запад финансирует их выступления". Однако, констатирует автор FAZ, несмотря на все угрозы, тысячи человек не испугались собраться в центре Москвы.
"Непропорциональное насилие со стороны сил правопорядка задокументировано. Пока что Путин с его репрессивными методами потерпел неудачу - давление на власть не уменьшается. В течение пяти недель, оставшихся до выборов в Мосгордуму, правитель (России. - Ред.) может вновь и вновь подавлять огонь протестов. Но при этом он покажет свое истинное лицо", - заключает София Драйсбах.
Российские власти и граждане живут в разных мирах
Ютта Зоммербауэр (Jutta Sommerbauer), автор материала "Просто прочь с улицы - а что потом?", опубликованного в либеральном еженедельнике Die Zeit, обращает внимание на то, что ситуация в России выходит из-под контроля властей, в то время как оппозиция демонстрирует редкое единство.
"Это были картинки как из двух разных миров: в центре Москвы полицейские тащили и дубасили протестовавшую в поддержку свободных выборов городскую молодежь. Тем временем в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин в прозрачном батискафе спустился на дно Финского залива, чтобы осмотреть подводную лодку, затонувшую во время Второй мировой войны. Путин ложится на дно - непреднамеренно ироничный комментарий к отчасти жестокой полицейской операции", - отмечает Зоммербауэр, добавляя, что глава государства за все выходные так и не отреагировал на пугающие сцены, которые передавали СМИ из российской столицы.
По мнению немецкой журналистки, проблема доверия населения к столичным властям после воскресных протестов стала еще острее: "Собянин демонстрирует решимость отсидеться. Его кандидатура политика-технократа регионального масштаба обсуждалась в качестве возможного преемника Путина. По меньшей мере до сих пор". Как и ее коллега из FAZ, Ютта Зоммербауэр подчеркивает, что недопуск оппозиционеров к борьбе за мандаты депутатов Мосгордумы стал только спусковым крючком для субботних протестов. Недовольство в обществе, по ее оценке, имеет более глубокие причины.
"С одной стороны, складывается впечатление, что руководство страны и ее рядовые жители живут в разных реальностях: пока официальные власти твердят о прогрессе и превосходстве России, ее экономика стагнирует. (Властная. - Ред.) система демонстрирует усталость. Не хватает инновационных идей. Активные жители столицы теперь поняли, что их участие в политических процессах нежелательно даже на местном уровне. При этом полномочия 45 депутатов Мосгордумы так или иначе ограничены", - напоминает автор комментария в Die Zeit.
Между тем оппозицию, по ее выражению, не испугало то, что случилось в минувшую субботу. Ее лидеры призывают через неделю, 3 августа, опять выйти на митинг, место и форма проведения которого еще не определены. Поскольку готовность найти компромисс до сих пор не являлась частью стратегии Кремля, "нельзя исключать дальнейшей эскалации конфликта", резюмирует Ютта Зоммербауэр.
"Что-то назревает в государстве Путина"
"Путин, будь наготове!" - так озаглавила свой комментарий Барбара Эртель (Barbara Oertel) из берлинской левой газеты taz. Она полагает, что жестокость полиции едва ли положит конец протестам.
"Страх, беспомощность и непоколебимая воля удержать власть: только так можно описать грубые действия полицейских против демонстрантов в прошлую субботу в Москве. Специально экипированные люди по приказу властей избивали протестующих, более тысячи (!) из них были задержаны", - пишет Эртель. Она считает, что главный вопрос сейчас - даст ли применение силы желаемый для властей эффект, а именно - заставит ли оно замолчать тех, кто критикует власти России.
"В данный момент ничего на это не указывает. Напротив, даже несмотря на то, что до сих пор речь не идет об устойчивом характере протестов, нельзя не заметить, что что-то назревает в государстве Путина", - подводит итог автор taz.
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