Путешествие в ДМЗ: что можно увидеть на границе КНДР и Южной Кореи

Граница между Северной и Южной Кореями считается непреодолимой. Но можно посетить демилитаризованную зону (ДМЗ), которая открыта для туристов. Репортаж DW.
Корейский полуостров после окончания войны в 1953 году разделен на две части. Между ними пролегает буферная демилитаризованная зона (ДМЗ). Это коридор через весь полуостров - шириной в 4 км и длиной в 241 км. Он огорожен колючей проволокой и охраняется снайперами, готовыми стрелять в каждого, кто приблизится. А рядом находится заминированная территория.
Южная Корея напоминает Западный Берлин периода холодной войны
Наше путешествие в демилитаризованную зону начинается из Сеула, который расположен всего в часе езды от ДМЗ. Столица Южной Кореи - уверенный в себе, открытый миру мегаполис. В 1988 году, на следующий год после проведения первых демократических выборов, здесь прошли летние Олимпийские игры. В Сеуле, достигшем огромных успехов, находятся офисы крупных мировых концернов, таких как LG и Hyundai. И все это по соседству с Северной Кореей.
Южная Корея немного напоминает Западный Берлин во времена холодной войны. Несмотря на то, что эта азиатская страна не огорожена от своего коммунистического соседа стеной, она все равно изолирована, поскольку попасть туда можно только на самолете или на корабле. Договора о мире между Северной и Южной Кореями до сих пор нет.
Путешествие в ДМЗ возможно не всегда
Тот, кто хочет совершить путешествие в ту часть приграничной зоны, которая открыта для туристов, может выбрать подходящее предложение у многих туристических агентств в Южной Корее. Это лишь вопрос денег. За 30 евро можно увидеть границу. За 75 - пройти тем путем, по которому прошли политические лидеры обеих Корей, когда встречались в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
Но посетить ДМЗ можно не всегда. Когда происходят непрогнозируемые события, в отношениях между Пхеньяном и Сеулом усиливается напряженность, или когда солдаты по обе стороны демаркационной линии вдруг вступают в перестрелку, все туры отменяются. Деньги туристам, которым не повезло, никто не возвращает.
Мы решаем отправиться в путешествие, в ходе которого можно будет поговорить с перебежчиком из Северной Кореи. Перед шикарным отелем в центре Сеула садимся в автобус и покидаем роскошную и благополучную южнокорейскую столицу. Однако всего через несколько километров от черты города начинаются совсем другие виды.
Заграждения должны предотвратить возможное вторжение со стороны Северной Кореи, рассказывает наш гид. Возможно, местные жители привыкли к этим заграждениям, но у туристов они вызывают подавленное состояние, и гид пытается исправить ситуацию с помощью шуток о Северной и Южной Корее.
Строгие меры контроля
Недалеко от границы ДМЗ мы останавливаемся у информационного центра для посетителей. Похоже, что здесь делают остановку все туристические автобусы. Люди говорят на разных языках. Свободных мест на автостоянке почти нет. Здесь можно купить американский и корейский фастфуд, рядом расположена и небольшая детская площадка. Наш гид говорит, что здесь играют дети, в то время как взрослые воюют.
Мы едем дальше. Сейчас от демилитаризованной зоны нас отделяет лишь один военный контрольно-пропускной пункт. Нервное напряжение постепенно нарастает. Солдаты с особой тщательностью проверяют наши паспорта. Когда они начинают их пересчитывать, то одного не хватает. Вся группа возвращается назад, и процедура проверки повторяется, затем снова прохождение контроля. Никто не приносит никаких извинений, несмотря на то, что мы туристы.
Достопримечательности ДМЗ
Мы приближаемся к Северной Корее. Когда наш автобус проезжает мимо заминированного поля по единственной безопасной дороге, гид пытается снова успокоить нас шутками. Сам он уже много раз проделывал этот путь. Невдалеке на холме есть обзорная площадка, откуда в нормальную погоду хорошо видна КНДР. Но нам не повезло. Сегодня плохая видимость, мы едва можем различить очертания деревни Кинджондон, которую Северная Корея построила в пропагандистских целях.
Дальше мы направляемся к так называемому "третьему тоннелю". Это один из четырех подземных тоннелей, которые с 1974 года обнаружила Южная Корея. В Пхеньяне утверждают, что тоннели были построены для добычи угля. В Сеуле предполагают, что Северная Корея хотела использовать эти тоннели для нападения на своего южного соседа.
На пути к последней остановке в нашем путешествии приходится надевать защитные каски. Через 200 метров находится граница с КНДР. Это хорошо охраняемая военная территория. Использование телефонов и камер там запрещено. От территории Северной Кореи нас отделяет всего несколько препятствий и забор из колючей проволоки. При желании можно быстро оказаться по ту сторону. Но лучше не надо.
Рассказ перебежчицы из КНДР
В то время, как туристы из разных стран проявляют живой интерес ко всему происходящему, одна корейская девушка остается абсолютно равнодушной. Большую часть времени она проводит, уткнувшись в свой телефон и все время молчит. На обратном пути мы узнаем, что она - перебежчица из Северной Кореи, которую мы должны были встретить в ходе своего путешествия.
Девушка, немного стесняясь, рассказывает свою историю. Она родилась и выросла на границе с Китаем. Став взрослой, бежала в Южную Корею через Китай и Вьетнам. Наш гид добавляет, что девушка поддерживает контакт со своей семьей в Северной Корее и регулярно отправляет родным деньги.
Мы спрашиваем, как она себя чувствует в таких туристических поездках. Ведь они проходят в непосредственной близости от Северной Кореи. В начале, по словам девушки, она испытывала сильный страх, когда автобус приближался к границе. Сейчас чувствует себя в большей безопасности и знает, что никто не вернет ее назад на родину, когда она принимает участие в поездках по ДМЗ и делится пережитым.
В начале нашего путешествия в демилитаризованную зону гид сказал, что мы должны чувствовать себя как дома. В Сеуле это можно было сделать легко. Несмотря на секретные военные тоннели и ракеты, которые нацелены на город. В Сеуле все это можно забыть. Большинство жителей столицы Южной Кореи не игнорируют своих северных соседей, но предпочитают думать и заботиться о самих себе.
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