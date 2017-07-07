 ПРО США сбила межконтинентальную ракету на испытаниях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2019

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Мир

ПРО США сбила межконтинентальную ракету на испытаниях

В ходе испытаний системы ПРО две наземные противоракеты США сбили межконтинентальную ракету. Первая ракета поразила головную часть, а вторая - тот обломок, который сочла наиболее опасным.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты США (фото из архива)

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты США (фото из архива)

Вооруженные силы США заявили об успешном испытании системы противоракетной обороны над Тихим океаном. Пентагон сообщил вечером в понедельник, 25 марта, что речь идет об отражении удара межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной с атолла на Маршалловых островах.

Контекст

Все четыре испытания ракет, о которых говорил Путин в послании Федеральному собранию, закончились неудачно, сообщил телеканал со ссылкой на данные спецслужб США. (22.05.2018)

Запуская ракету, КНДР проверяет реакцию администрации США и усиливает свои переговорные позиции.Тем важнее скорее наладить сотрудничество Трампа с Пекином, считает обозреватель DW. (13.02.2017)

На перехват были выпущены две противоракеты наземного базирования с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. После того, как первая ракета поразила головную часть мишени, вторая уничтожила тот обломок, который ее бортовой компьютер счел наиболее опасным.

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency) назвало прошедшее испытание важной вехой, указав, что тест такого рода был проведен впервые.

По данным агентства, система ПРО сработала безукоризненно.

Против опасностей исходящих от КНДР, Ирана, Китая и России

Целью испытаний американское Минобороны назвало распространение ракетной техники для отражения опасностей, исходящих, в частности, от Северной Кореи, Ирана, Китая и России.

В последние годы ВВС США производило различные испытания ПРО, целый ряд которых потерпели неудачу.

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