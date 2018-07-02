Процесс по делу неонацистов NSU: многие вопросы остались без ответа

В Германии подходит к концу громкий судебный процесс по делу неонацистов NSU, на счету которых, как считает следствие, целая серия громких преступлений и десятки жертв. Первое из череды убийств в Германии, которые в СМИ опрометчиво и легкомысленно называли "кебабными", произошло 11 сентября 2000 года. Последнее - 6 апреля 2006. Жертвами убийц стали 8 мужчин турецкого происхождения и один грек. Все были убиты из одного и того же оружия.

Поначалу расследование шло медленно. Не было никаких следов. Убийц искали среди торговцев наркотиками, подозревали даже членов семей жертв. Никто не хотел брать на себя ответственность. Действия неонацистов, мотивом которых мог быть расизм, изначально исключили из числа возможных версий.

След в деле NSU

26 апреля 2007 года в Хайльбронне была застрелена служащая полиции Мишель Кизеветтер (Michele Kiesewetter).Тогда никто не связывал ее убийство с совершенными ранее преступлениями. Но спустя 4,5 года ситуация прояснилась. После неудачной попытки ограбления банка в Айзернахе 4 ноября 2011 года в сгоревшем доме на колесах были найдены тела предполагаемых преступников: Уве Бёнхардта (Uwe Böhnhardt) и Уве Мундлоcа (Uwe Mundlos). Вероятно, таким образом они решили покончить с собой, чтобы избежать ареста и уголовного преследования.

Беате Цшепе

То, что оба они являлись членами правоэкстремистской террористической группы "Национал-социалистическое подполье" (NSU) и, по данным следствия, стояли за серией совершенных убийств, стало известно несколько позже из видео, один экземпляр которого получили в свое распоряжение немецкие СМИ.

Второй экземпляр этого же видео полицейские обнаружили среди руин жилого дома в Цвиккау, где 4 ноября произошел взрыв. Его организатором предположительно стала Беате Цшепе (Beate Zschäpe), которая как Мундлос и Бёнхардт, с 1998 года входила в террористическую организацию неонацистов.

NSU разоблачила сама себя

Вскоре после гибели своих подельников Беате Цшепе опустила в почтовый ящик видеокассеты с уликами, отправив ее в адрес СМИ, и после многих дней бегства 8 ноября сдалась полиции. В тот момент Германия пережила настоящий шок. Как могло случиться, что неонацисты так долго могли безнаказанно оставлять свои кровавые следы по всей стране? Как считает следствие, на счету террористов - кроме 10 убийств - 2 теракта в Кёльне с применением взрывчатых веществ, в результате которых пострадало более 20 человек, и 15 разбойных нападений.

6 мая 2013 года в Высшем земельном суде Мюнхена начался процесс по делу NSU. Перед судом по обвинению в совершении всех этих преступлений предстала сама Беате Цшепе и еще 4 подозреваемых в оказании помощи террористам. Наконец спустя 5 лет после начала слушания дела суд дошел до вынесения приговора. Федеральная прокуратура Германии убеждена в том, что Цшепе виновна в совершении преступлений, и требует для нее пожизненного заключения. Для четырех остальных обвиняемых - наказания от 3 до 12 лет лишения свободы.

Родственники погибших напоминают Меркель о ее обещаниях

Если суд под председательством Манфреда Гётцла (Manfred Götzl) приговорит Цшепе к пожизненному заключению, ее досрочное освобождение исключено - это самое суровое наказание, которому может быть подвергнут в Германии человек, совершивший преступление. Несмотря на это, родственники жертв считают, что расследование преступлений террористической организации NSU провалилось. Они ссылаются на обещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая 23 февраля 2012 года на церемонии в память о жертвах подчеркнула, что будет сделано все возможное для того, чтобы расследовать эти убийства, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Уве Бёнхардт (слева) и Уве Мундлос

Но многие вопросы по-прежнему остаются без ответа, говорит берлинский адвокат Антониа фон дер Беренс (Antonia von der Bährens), которая на процессе по делу NSU представляет интересы семьи убитого в 2006 году в Дортмунде Мехмета Кубасика. Его сын никогда не узнает, почему именно его отец стал жертвой NSU.

Даже Цшепе своими показаниями не смогла положить конец этой мучительной для родственников жертв неопределенности, поскольку подсудимая, как она утверждает, узнала об убийствах уже после того, как они произошли. Впрочем, адвокат фон дер Беренс в это не верит.

Роль немецких спецслужб не ясна

Адвокат убеждена в том, что у NSU было гораздо больше помощников, кроме тех, кто предстал перед судом в Мюнхене. И они находились именно там, где были совершены преступления. "Это был очень важный пункт, который необходимо было расследовать", - указывает фон дер Беренс. Она уверена, что этим вопросом должно было заниматься Федеральное ведомство по охране конституции, чьи сотрудники много лет назад были внедрены в террористическое подполье. Но на суде они, выполняя приказ спецслужбы, не могут давать показания в качестве свидетелей, предоставляя информацию лишь в ограниченном объеме.

Такие же правила действуют для людей, по чьему приказу они выполняли задание, и для сотрудников ведомства по охране конституции. Поэтому в своем речи в суде в декабре 2017 года адвокат заявила о том, что "сотрудники ведомства по охране конституции тормозили и систематически блокировали расследование 10 убийств, 43 попыток убийств и 15 разбойных нападений".

В бундестаге хотят знать больше о деле NSU

Много открытых вопросов осталось и у депутатов, входящих в две парламентские комиссии по делу NSU. Последнюю из них возглавлял Клеменс Биннингер (Clemens Binninger) из Христианско-демократического союза (ХДС). Он также сомневается в том, что в террористическую группу NSU входили лишь трое: Цшепе, Мундлоc и Бёнхардт.

"Двое мужчин из этой тройки совершили все преступления и нигде не оставили следов?", - задает вопрос Биннингер, который больше не является депутатом парламента. Биннингер, в свое время учившийся на полицейского, задается вопросом, кто давал решающий толчок при выборе мест преступлений и жертв? Убийства совершались по всей Германии - от Ростока и Гамбурга до Дортмунда и Касселя, а также Нюрнберга, Мюнхена и Хайльбронна.

Отчет комиссии бундестага по делу NSU

Несмотря на то, что многое в этом деле так и осталось невыясненным, Биннингер надеется, что это не станет поводом усомниться в том, что Германия является правовым государством. В свою очередь адвокат Антониа фон дер Беренс указывает, как она выразилась, на "институциональный расизм" при проведении расследования. И в качестве примеров называет одностороннее, по ее мнению, проведение расследования, фамильярное отношение к родственникам погибших из-за подозрений в торговле наркотиками и причастности к организованным преступным группировкам.

Поэтому, по мнению фон дер Беренс, итог процесса по делу NSU нельзя назвать положительным. "Не было политической воли" на то, чтобы прояснить роль в этом деле ведомства по охране конституции, считает адвокат Антония фон дер Беренс.

Прокуратура ФРГ ведет расследование в отношении новых подозреваемых

Этот упрек звучит и в адрес Ангелы Меркель, которая пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности и пробудила у родственников жертв надежду на силу правосудия. Но, по мнению адвоката фон дер Беренс, надежды не оправдались, "процесс провалился". Адвокат полагает, что это касается как юридической, так и политической стороны дела. И, по ее оценке, за ошибки государства никто не взял на себя ответственность.

Между тем последствия у этого дела все же были. Тогдашний глава Федерального ведомства по охране конституции Хайнц Фромм (Heinz Fromm) в 2012 году ушел со своего поста. Это произошло после того, как были уничтожены документы, имеющие отношения к NSU.

Уголовное расследование деятельности неонацистов из террористического подполья будет продолжено и после окончания процесса в Высшем земельном суде Мюнхена. Федеральная прокуратура уже несколько лет ведет расследование в отношении еще 9 подозреваемых. Но представители пострадавших сомневаются в том, что кто-то из этих лиц предстанет перед судом.

"Это стало бы фатальным сигналом для воинствующих неонацистов", - говорит депутат от Левой партии, эксперт по расследованию деятельности NSU Мартина Реннер (Martina Renner). Ведь если не будут даны ответы на все вопросы, то, добавляет она, это будет означать только одно: "Вы можете поддерживать сеть правых экстремистов, которые убивают людей, и вам ничего за это не будет".

В том, что в этом деле отсутствует политическая воля, Мартина Реннер уже давно не сомневается. До того, как Реннер стала депутатом бундестага, она возглавляла комиссию по делу NSU в ландтаге Тюрингии. Из этой федеральной земли - Цшепе, Мундлос и Бёнхардт и другие правые экстремисты.

Реннер отмечает, что и в Тюрингии, и в Берлине она сталкивалась с тем, что важные документы, имеющиеся у ведомства по охране конституции, остаются под грифом секретно. А многие из них и вовсе уничтожены. Почему? Еще один вопрос без ответа.

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