 Профицит бюджета Германии за 2018 год превысил 11 миллиардов евро | Новости из Германии о Германии | DW | 11.01.2019

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Германия

Профицит бюджета Германии за 2018 год превысил 11 миллиардов евро

ФРГ завершает пятый год подряд профицитом и располагает по итогам года дополнительными 12,8 млрд евро. Часть этой суммы уже распланирована на инфраструктуру, образование и оборону.

купюры евро

Согласно предварительным подсчетам, Германия по итогам 2018 года достигла профицита бюджета в размере 11,2 миллиарда евро. Об этом сообщило министерство финансов страны в пятницу, 11 января. Таким образом, ФРГ завершает год с профицитом в пятый раз подряд. Причиной послужили, в частности, экономический рост, увеличение числа занятых, а также высокие налоговые поступления и то, что расходов в прошлом году было меньше, чем ожидалось.

Контекст

Вопреки мрачным прогнозам, процесс трудоустройства беженцев в ФРГ идет быстрее, чем ожидали. В Германии учатся или работают уже около 400 тысяч беженцев. (29.12.2018)

Чтобы приобретение водительских прав или автомобиля не ударило по семейному бюджету, немцы любят прививать бережливость детям уже с ранних лет. (03.12.2018)

Расходы госбюджета в 2018 году составили 337,1 млрд евро, что на 6,5 млрд меньше запланированной суммы, сообщает информагентство AFP со ссылкой на данные германского Минфина. В свою очередь налоговые поступления были равны 322,4 млрд евро, что на 1,1 млрд  превысило ожидаемую сумму.

Часть суммы профицита уже распланирована

С учетом 1,6 млрд евро, которые в 2018 остались от сбережений, предусмотренных для ликвидации последствий миграционного кризиса, правительство ФРГ по итогам года располагает дополнительными 12,8 млрд евро. Часть этой суммы уже распланирована в качестве дополнительных вложений в транспортную инфраструктуру и оборону, пояснил в беседе с радиостанцией Deutschlandfunk эксперт по бюджету фракции консервативного блока ХДС/ХСС в бундестаге Экхард Реберг (Eckhard Rehberg).

Дополнительные средства также необходимы для финансирования школ продленного дня и дальнейшего пополнения сбережений, предназначенных для решения миграционных проблем.

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    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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