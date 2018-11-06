Противоречивая Гандзюк: кем была украинская активистка и кому мешала?

Смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк всколыхнула общественность Украины. За что боролась Гандзюк, и почему ее критиковали в родном городе? Репортаж DW из Херсона.
На фасаде Херсонского горсовета висит баннер "Простите, так а кто заказал Гандзюк?" В фойе - траурное фото активистки и цветы на столе. "В первую очередь, она была моим другом и только потом - подчиненной, с которой мы много спорили, ссорились, но прошли вместе достаточно долгий путь. Мы знакомы с 2005 года. Катя не любила компромиссов, считала, что если человек недостойный или глупый, то надо называть вещи своими именами", - вспоминает мэр Херсона Владимир Николаенко.
33-летняя Екатерина Гандзюк была его советницей, а также исполняла обязанности управделами исполкома городского совета. Они познакомились в партии "Батькивщина". После того, как Николаенко из нее исключили, Гандзюк также вышла из партии в знак солидарности. На последних местных выборах она помогала Николаенко избираться на пост мэра, после чего была его правой рукой.
Жесткая бескомпромиссность активистки
Мэр Херсона выглядит подавленным после смерти своей соратницы. Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в киевской больнице от последствий ожогов - в конце июля на активистку напали и вылили литр концентрированной серной кислоты. "Я шокирован. Мы готовили ее к отправке за границу, была договоренность с австрийской больницей, чтобы после операций она начала там восстановление, надеялись, что она весной вернется", - делится Николаенко.
В Херсоне сейчас много говорят о смерти Екатерины Гандзюк, и мнения высказываются различные. Коллеги, друзья и знакомые Гандзюк называют ее критичным, придирчивым и требовательным к людям человеком. При этом отмечают, что ее острый ум, коммуникационные способности, прямолинейность и даже некоторая эпатажность раздражали многих в городе. У Гандзюк был жесткий конфликт с правоохранительными органами Херсонской области, которых она открыто обвиняла в бездействии и коррумпированности.
В частности, публично заявляла, что начальник управления защиты экономики департамента Национальной полиции Херсонской области Артем Антощук требует взятки от чиновников горсовета. Незадолго до нападения на нее женщина критиковала правоохранителей за неэффективное расследование нападения на херсонского журналиста Сергея Никитенко и других активистов.
Гандзюк боролась с пророссийскими движениями в Херсоне
Также она критически высказывалась о, по ее выражению, мнимом и показном патриотизме, которым власти области прикрывались, чтобы наживаться на природных ресурсах, уничтожая для этого лес вблизи Херсона. Гандзюк была соучредителем Агентства гражданской журналистики "Мост" и одноименного интернет-портала, на котором размещались критические материалы о местной политике, госзакупках и расходах госсредств, а также антикоррупционные расследования о региональных чиновниках.
Последние несколько лет Екатерина Гандзюк боролась с пророссийскими движениями в Херсоне и противостояла попыткам сепаратистов распространить их деятельность на территорию области. В частности, в июле 2018 года Гандзюк обнародовала документы, свидетельствующие о том, что сторонники пророссийских сил незаконно предоставляют платные административные услуги в городе, выдают справки с гербовыми печатями.
"Сепаратистские настроения в Херсоне были в 2014 году, и они никуда не исчезли сейчас. Думаю, что у нас в городе есть российская агентура, сформирована вертикаль на случай, если что-то здесь произойдет. Потому что так называемые активисты бегали тут с триколорами, а потом пристроились и нашли крышу в управлении внутренних дел. Именно против этого Екатерина и выступала", - поясняет Владимир Николаенко.
Объединиться вопреки личным спорам
И именно на этой почве у Екатерины Гандзюк сложились непростые отношения с другими общественными активистами Херсона. Они обвиняли Гандзюк в том, что, несмотря на публичное осуждение сепаратизма, сама она имела дружеские отношения с теми, кто такие настроения разжигал и поддерживал в городе.
"Екатерина достаточно тесно дружила с местным "Оппозиционным блоком", бывшими регионалами. С тем, кто координировал в 2014 году" титушек" в Херсоне, у Кати были прекрасные отношения. Для нас это было непонятно", - объясняет DW представитель общественной организации "Свободный город", член общественного совета при мэре Евгения Вирлич.
Те же, кто стоял с Екатериной Гандзюк на херсонском Евромайдане в 2014 году, критиковали ее за жесткую "монополизацию активизма" в городе и тотальный контроль за любыми общественными инициативами. Вместе с тем, несмотря на все личные обиды, общественные активисты Херсона единодушны в том, что расследование убийства Екатерины Гандзюк должно быть завершено и должно дать ответ на главный вопрос: кто заказал нападение на нее?
Мы едины относительно поддержки расследования, потому что завтра следующим можешь стать кто-то из нас, говорит Евгения Вирлич. Нападение на Гандзюк пополнило список нераскрытых преступлений против активистов, которые были совершены в Украине в последние несколько лет.
Будет ли назван заказчик в деле Гандзюк?
Исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк правоохранители выявили достаточно быстро - видимо, из-за широкого резонанса, который вызвало случившееся. В середине августа полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в совершении преступления. Это организатор, исполнитель, пособники и водитель.
Как выяснилось, все они - бывшие участники АТО, бойцы 5-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Четверо из них признались в совершении преступления. Сергей Торбин, фигурирующий в деле как организатор, и Никита Грабчук, которого называют непосредственным исполнителем, сейчас находятся под стражей, остальные - под домашним арестом.
Друг Екатерины Гандзюк, херсонский журналист Иван Антипенко присутствовал на каждом судебном заседании Херсонского горсуда, когда подозреваемым избирали меру пресечения. На рассмотрение по существу дело в суд еще не передано. Антипенко продолжает следить за расследованием, чтобы реагировать на возможные манипуляции.
"Тенденция такова, что люди, которые не имеют силового прикрытия, активны в регионах, не боятся говорить о коррупции и проблемах во власти, - беззащитны. Все факты указывают на то, что эти пятеро действительно причастны к убийству Кати, но кто его заказал? Хотелось бы услышать версию следствия как можно скорее. Думаю, там уже знают ответ, но идут политические торги, чтобы не разоблачать это", - считает Иван Антипенко.
Между тем все, с кем DW удалось пообщаться в Херсоне, полагают, что даже смерть Екатерины Гандзюк не заставит украинские власти и правоохранителей встать на защиту активистов, чтобы обезопасить их от подобных нападений.
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