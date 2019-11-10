Протест экоактивистов затруднил работу аэропорта Берлина

Протест экоактивистов в воскресенье, 10 ноября, привел к сильным затруднениям работы берлинского аэропорта Тегель. В связи с демонстрацией полиция проводила проверку на подъездах к аэропорту, из-за чего образовались пробки. Некоторым пассажирам пришлось перелезать через установленные у дороги заграждения и идти часть пути пешком, чтобы успеть на рейс. Проверка проходила также на входе в аэропорт и внутри его зданий.

Полиция проверяла наличие билетов и тех, у кого их собой не было, просила уехать обратно. Из-за пробок был перекрыт подъезд к аэропорту с внтуригородского автобана. Образовались очереди на посадку на рейсы. В то же время на времени отправки и прибытия самолетов действия активистов и полиции никак не отразились.

По договоренности с руководством аэропорта правоохранители предоставили протестующим свободу действий и сопроводили их к выходу, когда те около 13.30 по местному времени добровольно завершили акцию. Примерно через полтора часа движение транспорта нормализовалось, но полиция продолжила выборочные проверки.

Активитсты сочли действия полиции чрезмерными

Демонстрацию организовало движение "Оставаться на земле" ("Am Boden bleiben"), выступающее против вредного воздействия самолетов и авиапромышленности в целом на окружающую среду. В акции в терминале A приняли участие около 50 человек, большинство из которых переоделись в пингвинов. Еще 80 человек протестовали недалеко от терминала на улице, сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции. В своем микроблоге Twitter организаторы акции отметили, что не собирались причинять неудобства пассажирам, и назвали реакцию полиции "преувеличенной".

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