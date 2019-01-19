 Протесты ″желтых жилетов″ во Франции идут на спад | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Протесты "желтых жилетов" во Франции идут на спад

Около тысячи человек собрались на демонстрацию в столице Франции. Полиция задержала не менее 12 протестующих. Антиправительственные протесты во Франции проходят десятые выходные подряд.

Участники протестов с плакатами в Париже, 19 января 2019 года

Участники протестов с плакатами в Париже, 19 января 2019 года

В столице Франции десятые выходные подряд проходят антиправительственные протесты. В центре Парижа у Дома инвалидов днем в субботу, 19 января, собрались около тысячи демонстрантов. Ранее представители движения "желтых жилетов" заявили о цели вывести на парижские улицы миллион человек.

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

По всей стране за безопасностью на акциях следят 80 тысяч полицейских, в том числе 5 тысяч - в столице. По информации французской полиции, акция проходит мирно. При этом не менее 12 человек были задержаны, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на правоохранительные органы.

Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

Смотрите также:

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Когда все началось?

    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Вандалы повредили триумфальную арку

    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:15
Now live
03:15 мин

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?  

Кремль учит рэпу. Меркель на страже трубы. "Желтые жилеты" жгут в Париже – "Заповедник", выпуск 53  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Также по теме

Frankreich Gelbwesten Proteste in Marseille

На протесты "желтых жилетов" во Франции вышли более 80 тысяч человек 12.01.2019

В Париже протестуют 8 тысяч демонстрантов, 156 человек задержаны в связи с акцией. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, бросавших взрывпатроны.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris

"Желтые жилеты" снова вышли на протесты 05.01.2019

Первая в Новом году акция "желтых жилетов" собрала во Франции около 50 тысяч человек. В Париже она переросла в столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Kramp-Karrenbauer

Глава партии Меркель объяснила, почему в ФРГ не будет "желтых жилетов" 19.01.2019

Хорошая экономическая ситуация и иные политические традиции не позволили популистам создать в Германии движение "желтых жилетов", заявила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Реклама

Самые читаемые

Почему антикитайские митинги сулят головную боль Бишкеку  

Рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума  

Комментарий: Кто кому "рука Москвы" в Украине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно