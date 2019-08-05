Протесты в Москве: в Германии боятся реальных сроков оппозиционерам

Разгон демонстрантов в Москве 3 августа, требовавших допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, вызвал негативную реакцию в Германии. Правительство ФРГ выступило с осуждением действий российских силовых органов и призвало власти РФ уважать права граждан. "Федеральное правительство осуждает очередные задержания мирных демонстрантов в Москве и последовавшие за этим несоразмерные действия полиции", - так по просьбе DW в понедельник, 5 августа, прокомментировала ситуацию представитель правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Меры российских властей вызывают в Берлине "большую тревогу", добавила Деммер. Власти Германии призвали допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые должны состояться 8 сентября. Также Берлин потребовал от Москвы соблюдать соразмерность в применении насилия и немедленно отпустить задержанных. По словам представителя МИДа ФРГ Марии Адебар (Maria Adebahr), российские власти уже получили заявление из Берлина, переданное немецким послом в Москве, и отреагировали на него.

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Действия полиции в Москве, в частности задержания нескольких журналистов, включая корреспондента немецкой газеты tageszeitung, возмутили главу Союза журналистов Германии (DJV) Франка Ибераль (Frank Überall). "Своими жестокими действиями российские силовые органы нарушают не только действующие во всем мире базовые права граждан, но и российскую конституцию", - заявил Ибераль.

Разгон демонстрантов: "Стратегия на повышение стоимости протеста"

"Было очевидно, что после 20 июля, когда прозвучал призыв к протестам, которые не были согласованы, власти переключили рычаг на более жесткий режим действий", - полагает Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), политолог из берлинского фонда "Наука и политика". Власти, похоже, выбрали стратегию на эскалацию насилия, соглашается с ним Ян Матти Дольбаум (Jan Matti Dollbaum) из исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете.

"Задержаний было почти столько же, сколько на прошлой неделе, хотя протестующих было меньше. Город заполнили силы специального назначения, создавалось впечатление, будто Москву надо было защищать от целой армии демонстрантов", - указывает Дольбаум. Цель таких действий, по его словам, - повысить стоимость протеста для каждого отдельного человека.

Акция протеста в Москве, 3 августа

Прослеживается четкий тренд, как власти в Москве используют насилие, говорит эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш (András Rácz): "С каждой неделей доза насилия растет, но пока она еще ограничена, учитывая арсенал возможностей: еще не были применены водометы или слезоточивый газ". Инструментарий властей пока не ограничивается только репрессиями, констатирует Раш: "Вспомните, как в срочном порядке был организован фестиваль "Шашлык Live" и назначен на время протестов, чтобы оттянуть внимание части протестующих".

Протесты в Москве: "Общее недовольство системой"

Протесты 3 августа - уже четвертая акция, когда недовольные в Москве устраивают демонстрацию, требуя допуска независимых кандидатов в Мосгордуму, напоминает Буркхардт. И за это время, по его наблюдениям, изменились лозунги протестующих: "Если изначально требования касались практически только допуска кандидатов к выборам, то теперь фокус внимания все больше смещается на жестокость силовиков и на полицейский произвол". Это способно изменить динамику протестов, предположил политолог.

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В действительности протесты с самого начала выражали общее недовольство системой, уверен Андраш Раш: "Недопуск независимых кандидатов стал только casus belli (поводом к войне. - Ред.)".

Он напомнил, что, по последним данным опросов "Левада-центра", 27% респондентов готовы выходить на акции протеста против условий жизни в России. "Это чрезвычайно высокий показатель. В этих условиях система не могла позволить оппозиции не только выиграть, но и оставаться на улицах, чтобы не дать протестующим захватить инициативу", - считает Раш.

Наблюдатели ждут тюремных сроков для оппозиции

Прежде, чем делать прогнозы о будущем развитии протестов и действиях властей, Фабиан Буркхардт предлагает дождаться выборов в Мосгордуму 8 сентября.

"Возникает принципиальный вопрос: что произойдет с протестами и с кандидатами, которые отбывают административные сроки наказания. Есть вероятность, что против некоторых будет запущен процесс уголовного преследования. Возможно, после выборов их просто отпустят", - полагает эксперт.

"Я определенно ожидаю, что некоторые протестовавшие получат тюремные сроки. Возможно, сроки будут небольшими, - предположил Андраш Раш. - Точнее так: будет большим сюрпризом, если власти не попытаются сделать из нынешней ситуации пример для устрашения".

Буркхардт ожидает, что будет дан ход уголовному преследованию сотрудников ФБК Алексея Навального: "Похоже, что дела против них могут оказаться в суде, и их признают виновными".

Стратегия на эскалацию насилия несет в себе определенные риски для властей, добавляет Дольбаум: "Репрессии, воспринимаемые как неоправданные, могут вызвать еще более сильную реакцию - как было в Киеве в начале Майдана в ноябре 2013 года".

Пока в Москве протестующие не готовы отвечать насилием или даже нарушениями общественного порядка. "До тех пор пока это так, тот, кто проявляет большую жестокость (то есть режим), будет побеждать. Но это не означает, что ситуация не может измениться", - заключил Дольбаум.

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