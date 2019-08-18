 Протесты в Гонконге: что о них думают в остальном Китае | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.08.2019

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Мир

Протесты в Гонконге: что о них думают в остальном Китае

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию.

Акция протеста в Гонконге, 16 августа 2019 года

Акция протеста в Гонконге, 16 августа 2019 года

В Гонконге уже несколько недель продолжаются многотысячные акции протеста против роста влияния китайских властей. Бывшая британская колония является частью КНР с 1997 года: ей присвоен статус специального административного района и до 2047 года гарантированы широкие права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале 2019 года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию правонарушителей на материк, в Макао и на Тайвань. Это и привело к массовым протестам. Впоследствии участники демонстраций перешли к требованиям проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы правительства Гонконга Кэрри Лам. 

Шанхай

Шанхай

"Люди в Гонконге должны просто работать"

Равно как и Гонконг на юге страны, Шанхай на восточном побережье Китая также является крупным торгово-финансовым центром: здесь проживает более 23 млн человек. Однако многие жители Шанхая, расположенного в 1200 км от Гонконга, относятся к протестам с непониманием.

"Что это даст? Зачем они так зазнаются?"  - недоумевает 30-летний мужчина. Люди в Гонконге должны "просто работать и жить мирной жизнью", рассказывает он в интервью немецкому телеканалу ARD. На взгляд шанхайца, демонстрации ни к чему не приведут.

В Шанхае не одобряют протесты в Гонконге

У журналиста Хосе Цяня, который живет в Шанхае и публикуется в международных СМИ, сложилось впечатление, что похожего мнения придерживается большинство жителей материкового Китая. По его оценкам, 90 процентов его соотечественников критически относятся к протестам в Гонконге. "По всей видимости, они точно не знают, что стало причиной протестов, как давно они начались и чего требуют демонстранты", - поясняет Цянь в беседе с DW.

Хосе Цянь

Хосе Цянь

В основе такой позиции зачастую лежит страх перед возможной эскалацией насилия в Гонконге. "Я поддерживаю гонконгскую полицию", - говорит женщина, которая ранее сама четыре года проработала в этом городе в финансовом секторе.

С тех пор как мегаполис стал частью КНР, экономическая ситуация в регионе существенно улучшилась - не в последнюю очередь, благодаря поддержке со стороны материкового Китая, подчеркивает жительница Шанхая. "Поэтому я считаю радикальные действия неправильными, даже если я сама там не нахожусь", - резюмирует она.

Единственный источник информации - китайские СМИ

Журналист Цянь объясняет такую реакцию прежде всего тем, что большинство жителей Шанхая в основном получают информацию из китайских государственных СМИ. А те освещают события в Гонконге лишь в выгодном официальному Пекину ключе.

Контекст

Повторение в Гонконге событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь грозит срывом торговых переговоров между Китаем и США, заявил Дональд Трамп. (19.08.2019)

В компании Twitter в ходе внутреннего расследования выявили сотни аккаунтов, с которых в схожей манере публиковали сообщения, дискредитирующие участников протестов в Гонконге. (20.08.2019)

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Одному лишь Пекину доподлинно известно, сколько кредитов и на каких условиях КНР раздала странам с развивающейся экономикой, в том числе Беларуси и государствам Центральной Азии. (09.07.2019)

"Вы можете называть это пропагандой или официальной кампанией в СМИ, но здесь существует лишь одна версия истории", - подчеркивает Цянь. Государственные СМИ не говорят о причинах и истоках протестов в Гонконге, а вместо этого уделяют основное внимание эскалации насилия.

У большинства живущих на материке китайцев нет доступа к альтернативным источникам информации. Поэтому весьма неудивительно, что многие поддерживают позицию официального Пекина, даже если тот фактически приравнивает протестующих к террористам.

Об этом свидетельствует и реакция людей, встреченных на улицах Шанхая. Демонстранты в Гонконге поступают неправильно, говорит 70-летний пенсионер, который в основном смотрит новостные выпуски китайского государственного вещателя CCTV, а также слушает передачи Китайского национального радио.

Гонконг всегда был великим городом и важным финансовым центром, подчеркивает мужчина. Тем отрицательнее он относится к протестующим. "Эта толпа пока не сделала ничего хорошего, только плохое!" - уверен житель Шанхая.

Гонконг утратит свои особые права после 2047 года

Впрочем, в самом Гонконге демонстрантов не пугают ни подобные заявления, ни реальный риск вторжения войск КНР. Они намерены продолжать выходить на улицы. "Мы знаем, что срок нашей автономии истекает (в 2047 году. - Ред.). Но как минимум до тех пор мы должны отстаивать наши основные права и показывать миру, что у нас есть свобода слова и собраний", - заявил в эфире ARD один из протестующих. Между тем вопрос о том, что произойдет в Гонконге после 2047 года, пока остается открытым.

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    Автор: Свен Тёнигес


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