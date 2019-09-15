 Протестующие в Гонконге попросили британское гражданство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.09.2019

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Мир

Протестующие в Гонконге попросили британское гражданство

Десятки тысяч протестующих вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на запрет. Часть демонстрантов пришла к консульству Великобритании: они просили о предоставлении британского гражданства.

Демонстранты в Гонконге подняли британские флаги

Демонстранты в Гонконге подняли британские флаги

Несмотря на запрет на демонстрации, в Гонконге в воскресенье, 15 сентября, на улицы вновь вышли десятки тысяч протестующих. Некоторые активисты начали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает агентство AFP. В ответ те применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов.

Несколько сотен протестующих также провели митинг перед консульством Великобритании, под чьей юрисдикцией Гонконг находился до 1997 года. Демонстранты, распевающие британский гимн, просили британское правительство о поддержке, а также обвинили Лондон в недостаточном давлении на Пекин.

Контекст

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

Один из лидеров протестов в Гонконге, Джошуа Вон, рассказал в интервью DW о целях демонстрантов, дал оценку действиям главы правительства Лам и реакции канцлера ФРГ на события в китайской автономии. (10.09.2019)

В частности,активисты требовали предоставить жителям Гонконга британское гражданство. До 1 июля 1997 года территория принадлежала Великобритании и все, кто родился здесь до этой даты, имеют право получить статус британского гражданина за рубежом. Такой паспорт позволяет без визы въезжать в бывшую метрополию, но не приравнивается к гражданству. В частности, документ не дает его обладателю права постоянно проживать в Великобритании или работать в этой стране. В свою очередь, последний британский губернатор Гонконга Крис Паттен высказался за то, чтобы снять подобные ограничения.      

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, участники которых первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений. 

В начале сентября Кэрри Лам пообещала официально снять с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Однако самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю не утихают и после обращения главы администрации.

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    Автор: Свен Тёнигес


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