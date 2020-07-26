Протестующие блокировали движение в центре Софии

В Болгарии уже три недели не стихают антиправительственные протесты. По информации агентства AFP, вечером в среду, 29 июля, в Софии, у здания правительства страны, собралось более пяти тысяч человек. Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта.

Демонстранты обвиняют членов правительства в коррупции и требуют отставки премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и генпрокурора страны Сотира Цацарова, который, по мнению протестующих, намеренно не занимается антикоррупционными расследованиями в отношении близких правительству людей.

Некоторые демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Давайте разобьем это мафиозное государство" и "Отставка и прозрачные выборы". Антиправительственные акции протеста состоялись 29 июля и в других городах страны, однако они были менее масштабными, чем в столице.

Причина массовых протестов в Болгарии

Массовые манифестации в Болгарии начались после того, как три недели назад в резиденции президента страны Румена Радева прошли обыски. При этом были предварительно задержаны для допроса уполномоченный президента по борьбе с коррупцией и советник Радева по безопасности. В их бюро были проведены обыски в рамках двух различных дел - о коррупции и о раскрытии гостайны.

Румен Радев известен резкой критикой правительства, членов которого глава государства считает "связанными с олигархами". По мнению Радева, именно Бойко Борисов стоит за обысками в бюро его сотрудников. Считается, что в Болгарии проблема коррупции является наиболее серьезной среди всех стран ЕС.

Смотрите также:

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Начало триумфа "Мы победили!" - объявил Христо (встречаются два написания: Христо и Кристо) 25 февраля 1994 года. 23 года потребовалось американскому художнику болгарского происхождения на получение разрешения на проведение акции. После бурных дебатов бундестаг дал "зеленый свет" необычному проекту. 17 июня 1995 года у здания парламента в Берлине появились грузовики с рулонами ткани для драпировки.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Мастер драпировки В Германии инициатива Христо встретила поначалу мощное сопротивление. Многих немецких политиков художнику пришлось лично убеждать в целесообразности проекта. Но в ходе поименного голосования большинство депутатов бундестага одобрили планы Христо.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Символ свободы Рейхстагом Христо заинтересовался еще во время холодной войны. В 1978 году в Цюрихе был показан задрапированный макет здания, построенного в 1894 году. Для Христо Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика, был символом свободы. Эта тема лейтмотивом проходит через все его творчество после бегства в 1951 году из коммунистической Болгарии.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Коллекция "Упакованный Рейхстаг" По случаю 20-летнего юбилея "упаковки Рейхстага" в Берлине в 2015 году прошла ретроспективная выставка, посвященная истории проекта. Экспонатами стали фотографии, макеты, чертежи, а также остатки ткани и креплений, которые использовались для драпировки здания в 1995 году. Христо и Жан-Клод тоже тогда приехали в Берлин по случаю юбилея.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Искусство со сроком годности Все произведения Христо существуют в течение короткого времени. Христо материализовал свой протест против собственности! Его искусство любой желающий мог лицезреть бесплатно. Оно никому не принадлежит. А постоянство - и есть собственность. Бундестаг оставался задрапированным всего 14 дней.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Рекорд 23 июня 1995 года более 500 тысяч человек собрались в Берлине, чтобы стать свидетелями того, как укрепили на здании Рейхстага последние из 70 рулонов серебристой ткани общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. "Упаковку" обвязали 8-километровым ярко-синим канатом. За 14 дней - 5 миллионов посетителей! Это было рекордное число для художественной акции за столь короткое время.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Задрапированный воздух "Открытием через сокрытие" называют художественный метод Христо. Самыми первыми задрапированными объектами были вполне прозаичные консервные банки и бутылки. На выставке современного искусства documenta в Касселе в 1968 году художник задрапировал... воздух. Баллон, прозванный в народе "колбаса", имел объем в 5600 кубических метров.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Занавес в горах С конца 1960-х годов проекты Христо и Жан-Клод становятся все масштабнее. В Австралии они задрапировали побережье, причем на несколько километров. В Скалистых горах американского штата Колорадо протянули на сотни метров занавес через долину. Все проекты художники финансировали сами - за счет продажи рисунков, фотографий и макетов.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Свежий взгляд Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. В 1985 году они упаковали знаменитый Pont Neuf - в зависимости от погодных условий самый древний мост Парижа каждую секунду в буквальном смысле слова представал в новом свете.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Опасное искусство Порой проекты Христо и Жан-Клод были связаны с риском. Во время установки 3000 зонтиков в Японии и Калифорнии погиб один из рабочих. "Упаковывать" Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе - профессиональные альпинисты.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Ворота в парке Христо занимался и ландшафтным дизайном. В 2005 году он превратил центральный парк в Нью-Йорке в подобие японского храмового комплекса с многочисленными воротами, украшенными развевающейся тканью. Разрешения на осуществление этого проекта Христо ждал с 1980 года - дольше, чем на "драпировку" Рейхстага. Экологические соображения часто играли весомую роль при выдаче разрешения проекты.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Последний проект Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. В офисе Христо говорят, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована! Автор: Элла Володина, Дарья Брянцева

