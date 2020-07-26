 Протестующие блокировали движение в центре Софии | Новости из Германии о Европе | DW | 30.07.2020

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Европа

Протестующие блокировали движение в центре Софии

В Болгарии тысячи протестующих в столице и других городах уже три недели продолжают требовать отставки кабинета премьера Бойко Борисова и генпрокурора страны Сотира Цацарова.

Мужчина в маске с изображением черепа на фоне двух флагов Болгарии на протесте в Софии

В Болгарии уже три недели не стихают антиправительственные протесты. По информации агентства AFP, вечером в среду, 29 июля, в Софии, у здания правительства страны, собралось более пяти тысяч человек. Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта.

Демонстранты обвиняют членов правительства в коррупции и требуют отставки премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и генпрокурора страны Сотира Цацарова, который, по мнению протестующих, намеренно не занимается антикоррупционными расследованиями в отношении близких правительству людей.

Некоторые демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Давайте разобьем это мафиозное государство" и "Отставка и прозрачные выборы". Антиправительственные акции протеста состоялись 29 июля и в других городах страны, однако они были менее масштабными, чем в столице.

Причина массовых протестов в Болгарии

Массовые манифестации в Болгарии начались после того, как три недели назад в резиденции президента страны Румена Радева прошли обыски. При этом были предварительно задержаны для допроса уполномоченный президента по борьбе с коррупцией и советник Радева по безопасности. В их бюро были проведены обыски в рамках двух различных дел - о коррупции и о раскрытии гостайны.

Румен Радев известен резкой критикой правительства, членов которого глава государства считает "связанными с олигархами". По мнению Радева, именно Бойко Борисов стоит за обысками в бюро его сотрудников. Считается, что в Болгарии проблема коррупции является наиболее серьезной среди всех стран ЕС.

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    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

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    С конца 1960-х годов проекты Христо и Жан-Клод становятся все масштабнее. В Австралии они задрапировали побережье, причем на несколько километров. В Скалистых горах американского штата Колорадо протянули на сотни метров занавес через долину. Все проекты художники финансировали сами - за счет продажи рисунков, фотографий и макетов.

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    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

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    Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. В 1985 году они упаковали знаменитый Pont Neuf - в зависимости от погодных условий самый древний мост Парижа каждую секунду в буквальном смысле слова представал в новом свете.

  • 3000 зонтиков

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

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    Порой проекты Христо и Жан-Клод были связаны с риском. Во время установки 3000 зонтиков в Японии и Калифорнии погиб один из рабочих. "Упаковывать" Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе - профессиональные альпинисты.

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  • Триумфальная арка в Париже

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

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    Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. В офисе Христо говорят, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована!

    Автор: Элла Володина, Дарья Брянцева


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