 Протестующие албанцы попытались взять штурмом парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 13.04.2019

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Европа

Протестующие албанцы попытались взять штурмом парламент

В Тиране участники акции протеста против действующего премьер-министра Эди Рамы попытались взять штурмом здание парламента. Пострадали полицейские, демонстранты и журналисты.

Антиправительственная демонстрация в Тиране

Антиправительственная демонстрация в Тиране

В столице Албании Тиране вновь произошли столкновения между полицией и демонстрантами, требующими отставки премьер-министра Эди Рамы. Вечером в субботу, 13 апреля, часть протестующих прорвала полицейский кордон и попыталась взять штурмом здание парламента, но была остановлена слезоточивым газом и водометами.

Контекст

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Помимо отставки возглавляемого Рамой кабинета, контролируемого правящей Албанской социалистической партией, наследницей правившей до 1991 года Албанской партии труда, участники протестов призывают к проведению досрочных парламентских выборов. В демонстрации на улицах Тираны принимает участие несколько тысяч человек, съехавшихся из разных регионов.

Как заявил министр внутренних дел Албании Сандер Лешай, в результате столкновений ранения получили пять сотрудников полиции. Также поступают сведения о том, что пострадали несколько демонстрантов и находившихся в очаге событий журналистов.

Оппозиция призывает продолжать протесты

Лидер оппозиционной Демократической партии Албании Люльзим Баша призвал к продолжению протестных акций, чтобы добиться "немедленной политической ротации" и формирования переходного правительства без участия Рамы. Оппозиция обвиняет правящую партию в коррупции и поддержке организованной преступности. Протесты в Албании продолжаются с 2018 года. В марте 2019 года протестующие уже пытались ворваться в здание парламента, но полиции удавалось их остановить.

Албанская социалистическая партия победила на выборах в июне 2017 года, Демократическая партия со значительным отрывом заняла второе место. Албания - одно из беднейших государств Европы. Средний доход ее жителей – около 350 евро в месяц. Численность населения страны составляет 2,9 млн человек, еще 1,2 млн албанцев проживают за границей.

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    Автор: Александра Ёлкина


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