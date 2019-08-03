Протестная прогулка в Москве: как это было

В Москве в субботу, 3 августа, прошла несогласованная протестная акция. Ее участники требовали допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и освободить участников демонстрации 27 июля. Силовики ответили показательно жестко и задержали более 800 человек. Корреспондент DW наблюдала, каким может быть протест, когда Навальный и другие оппозиционеры под арестом.

Протест без лидеров

Сама акция "Вернем себе право на выборы" была назначена на два часа дня в пяти разных точках Бульварного кольца - карта-схема с местами сбора протестующих появилась в сети накануне. Формально у акции протеста не было своего лидера или хотя бы организатора. Сначала кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, который предлагал выйти на улицу 3 августа, арестовали за организацию акции 27 июля. Затем организатором попытался выступить член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов. Однако на переговорах с мэрией ему не удалось согласовать место нового протеста, да и после самой встречи его задержали и арестовали на 30 суток. Юрист ФБК Любовь Соболь, которая предложила формат прогулок по бульварам, также не смогла попасть на протестную акцию. Еще до начала мероприятия ее задержали на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре.

За полчаса до протестной прогулки начался ливень. Десятки людей, собравшихся у Трубной площади, пытались укрыться в здании Центрального рынок и ближайших магазинах. Но они были закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов посоветовали им принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

К началу акции у стелы в память о погибших милиционерах на Трубной площади скученно стояли несколько людей с зонтами и десятки корреспондентов в ярко-желтых жилетах - дополнительная мера безопасности после акции 27 июля, на которой журналистов без разбора задерживали и уводили в автозаки. По периметру - сотрудники полиции, омоновцы и росгвардейцы. И один мужчина с миниатюрным плакатом "Верните нам выбор".

Ни те, ни другие не знали, как именно начнется протестная прогулка. Нужно ли пойти в сторону Пушкинской площади, где уже начались задержания и распылили перцовый газ? Или лучше стоять на месте, дожидаясь какого-то неизвестного сигнала?

Над площадью низко пролетел вертолет, а протестную прогулку в итоге начали полицейские. Объявив в мегафон, что собравшиеся на площади люди "мешают проходу граждан", они повели людей по Цветному бульвару в сторону Садового кольца. Люди шли медленно, не скандировали, как если бы просто гуляли по городу. На бульварных лавках мокли бездомные, а молодые парни, проходящие мимо, спрашивали друг друга, "где сейчас настоящий движ"?

Задержания за Конституцию и флаг России

Больше всего участников протеста собралось на Пушкинской площади и подступах к ней. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки. Понять логику задержаний было сложно. Мужчина с российским флагом, мужчина с рюкзаком, парень, который просто стоял в стороне и разговаривал со своими родителями, мужчина, который на камеры уверял, что оппозиционные митинги никому не нужны и росгвардейцы просто выполняют свою работу….

Сотрудники ОМОНа на Пушкинской площади

21-летняя Маша пришла на митинг с подругой и очень хотела сфотографироваться на фоне растянувшихся в шеренгу омоновцев. В руке она держит Конституцию РФ. "Будет классная фотка, но боюсь, что меня тоже заберут, - говорит девушка. - Я видела парня, его тоже задержали за Конституцию. Его волокли, а книжка упала и ее растоптали". Девушка фотографируется, а минут через пять ее тоже уводят в автозак.

Дарья и Константин, 20 и 25 лет, поддерживают Навального с марта 2017 года и пришли на митинг, потому что их не устраивает политика в стране. "Нам не нравится, что задерживают людей, которые просто выдвигают свои кандидатуры", - говорит девушка. Их план - ходить по бульварам до конца, пока все не разойдутся. C собой они принесли плакат "Хватит нам врать" и Конституцию. "Но лучше их сейчас не доставать", - решили они.

"Росгвардия - это ваши дети"

К уже привычным анонсам полиции, что действия участников митингов незаконные, добавилось новое голосовое сообщение. Женский голос напоминал, что большая часть росгвардейцев - это военнослужащие срочной службы. "Это ваши сыновья", - доносилось из колонок. Видя, как в автозак уводят очередного подростка, одна из женщин не выдержала: "Если вы, с дубинками, наши дети, то почему вы задерживаете наших детей"? Росгвардейцы, у которых шлемы были нелепо замотаны пленкой, похожей на пищевую, молчали.

Выдавив митингующих с Пушкинской площади, их взяли в кольцо у здания газеты "Известия" на Тверской улице и оттеснили в метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате, где митингующие развернули баннер "Свободу политзаключенным". К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

По данным "ОВД-Инфо", всего на протестах задержали 828 человек (на прошлой акции 27 июля было задержано 1388 протестующих). При этом многие из них получили травмы разной степени тяжести. В ОВД к ним массово не допускали адвокатов. По данным канала "Апология протеста", одному несовершеннолетнему, задержанному в Обручевском ОВД, пришлось вызвать скорую помощь. Вместе с мамой его увезли в больницу. Росгвардия также отчиталась о госпитализации своего сотрудника с травмой руки, которую тот получил, задерживая мужчину на Пушкинской площади.

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