Пророк Мухаммед

За карикатуру на пророка Мухаммеда убивают, или Почему спорить об исламе так опасно. Европа в фокусе

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