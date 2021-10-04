Пророк Мухаммед

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На шведского художника Ларса Вилкса, изобразившего собаку с головой пророка Мухаммеда, охотились боевики "Аль-Каиды". Его дом пытались поджечь, за его голову была назначена награда.
Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене в возрасте 86 лет. В последние годы его сопровождали телохранители.
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В разных частях Франции полиция задержала семь молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года. Их подозревают в контактах с убийцей школьного преподавателя Самюэля Пати.
Пятерых молодых людей, задержанных в связи с жестоким убийством Самюэля Пати под Парижем, подозревают в телефонных контактах с нападавшим.
Кровавый теракт в Вене стал свидетельством того, что джихадисты угрожают не только Франции, но и другим европейским странам. Что можно сделать для предотвращения радикализации мусульман?
Три человека стали жертвами ножевой атаки во французской Ницце, еще шесть человек ранены. Эксперты связывают это преступление со скандалом вокруг карикатур на пророка Мухаммеда.
Глава Чечни лицемерит как и Эрдоган. Если бы их реально волновала судьба мусульман всего мира, то они бы добивались санкций против Китая за лагеря в Синьцзяне, считает Иван Преображенский.
Германия с пониманием относится к отзыву французского посла из Анкары и полностью поддерживает это решение, заявил глава МИД Германии.
Суд признал студентку биологии виновной в "оправдании терроризма" после ее поста в Facebook о жестоком убийстве под Парижем. Девушка в течение 6 месяцев будет изучать основные ценности Франции.
Семь человек, включая школьников 14 и 15 лет, подозревают в соучастии в убийстве учителя Самюэля Пати. Президент Макрон назвал его "тихим героем", а его убийц "трусами".
Власти Франции проводят рейды и обыски после зверского убийства преподавателя, который показал на уроке свободы слова карикатуру на пророка Мухаммеда в лицее в пригороде Парижа.
Расследования инициированы по факту разжигания ненависти в интернете после убийства Самюэля Пати, демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Глава МВД Франции Дарманен поручил депортировать 231 вероятного экстремиста после жестокого убийства в пригороде Парижа, сообщает Reuters. Министерство пока не подтвердило эту информацию.
В целом ряде французских городов проходят демонстрации в память об убитом под Парижем преподавателе. Правоохранительные органы задержали 11-го подозреваемого в соучастии в преступлении.
Абдулах А. прибыл во Францию вместе со своими родителями, получившими статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.
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