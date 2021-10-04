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Пророк Мухаммед

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Swedish artist Lars Vilks known for his drawing of the prophet Muhammed is awarded with the Danish 'freedom of the press' award on March 14, 2015 in Copenhagen. AFP PHOTO / SCANPIX DENMARK / David Leth Williams +++DENMARK OUT (Photo credit should read DAVID LETH WILLIAMS/AFP via Getty Images)

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции в ДТП 04.10.2021

На шведского художника Ларса Вилкса, изобразившего собаку с головой пророка Мухаммеда, охотились боевики "Аль-Каиды". Его дом пытались поджечь, за его голову была назначена награда.
Stichwort: 10 Jahre nach Veröffentlichung der Muhammed-Karikaturen Copyright: Malcolm Brabant, DW, Copenhagen, Sept. 2015

В Дании умер известный автор карикатур на пророка Мохаммеда 19.07.2021

Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене в возрасте 86 лет. В последние годы его сопровождали телохранители.

За карикатуру на пророка Мухаммеда убивают, или Почему спорить об исламе так опасно. Европа в фокусе 23.04.2021

Также в программе: как научиться читать и писать в 60 лет, как немецкий фотограф противостоит правым радикалам, как не дать выселить себя из собственного дома и где взять спортивный инвентарь на прокат.
20.10.2020, Frankreich, Paris: Ein Porträt des getöteten Lehrers Samuel Paty steht auf einer Staffelei vor dem Palais Bourbon, dem Sitz des Unterhauses des Parlaments. Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten der Pariser Nationalversammlung des ermordeten Lehrers Paty gedacht. Sie versammelten sich auf den Treppen des Palais Bourbon. Foto: Lewis Joly/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еще семь человек задержаны в связи с жестоким убийством учителя во Франции 12.01.2021

В разных частях Франции полиция задержала семь молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года. Их подозревают в контактах с убийцей школьного преподавателя Самюэля Пати.
Security forces keep vigil in front of the Louvre Museum in Paris, France, on February 3, 2017 which was closed following a terror attack. The area was sealed off after an assaillant was shot and wounded after he attacked soldiers on patrol in the Louvre's underground mall. Photo by Maya Vidon-White/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Во Франции еще 5 человек задержаны в связи с убийством учителя под Парижем 09.12.2020

Пятерых молодых людей, задержанных в связи с жестоким убийством Самюэля Пати под Парижем, подозревают в телефонных контактах с нападавшим.
Police officers guard the scene in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

Наследники "халифата": главное о терроризме в Европе 05.11.2020

Кровавый теракт в Вене стал свидетельством того, что джихадисты угрожают не только Франции, но и другим европейским странам. Что можно сделать для предотвращения радикализации мусульман?

Теракт в Ницце: во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы (29.10.2020) 29.10.2020

Три человека стали жертвами ножевой атаки во французской Ницце, еще шесть человек ранены. Эксперты связывают это преступление со скандалом вокруг карикатур на пророка Мухаммеда.
GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

Комментарий: Кадыров - голос из РФ в исламском интернационале против Макрона 28.10.2020

Глава Чечни лицемерит как и Эрдоган. Если бы их реально волновала судьба мусульман всего мира, то они бы добивались санкций против Китая за лагеря в Синьцзяне, считает Иван Преображенский.
German Foreign Minister Heiko Maas speaks during a joint press conference as part of a meeting with Rafael Mariano Grossi, Director General of International Atomic Energy Agency (IAEA) in Berlin, Germany, Monday, Oct. 26, 2020. (AP Photo/Michael Sohn, pool) |

В Берлине осудили нападки Эрдогана на Макрона 26.10.2020

Германия с пониманием относится к отзыву французского посла из Анкары и полностью поддерживает это решение, заявил глава МИД Германии.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Студентка во Франции получила условный срок за одобрение убийства учителя под Парижем 24.10.2020

Суд признал студентку биологии виновной в "оправдании терроризма" после ее поста в Facebook о жестоком убийстве под Парижем. Девушка в течение 6 месяцев будет изучать основные ценности Франции.
21.10.2020 French President Emmanuel Macron pays his respects by the coffin of slain teacher Samuel Paty in the courtyard of the Sorbonne university during a national memorial event, in Paris, France October 21, 2020. Francois Mori/Pool via REUTERS

Во Франции семь человек подозревают в пособничестве убийце учителя 22.10.2020

Семь человек, включая школьников 14 и 15 лет, подозревают в соучастии в убийстве учителя Самюэля Пати. Президент Макрон назвал его "тихим героем", а его убийц "трусами".

Теракт в Париже: чеченец из Москвы обезглавил учителя (19.10.2020) 19.10.2020

Власти Франции проводят рейды и обыски после зверского убийства преподавателя, который показал на уроке свободы слова карикатуру на пророка Мухаммеда в лицее в пригороде Парижа.

A woman holds a banner as she attends a tribute to Samuel Paty, the French teacher who was beheaded on the streets of the Paris suburb of Conflans St Honorine, at the Place de la Republique, in Lille, France, October 18, 2020. REUTERS/Pascal Rossignol

Во Франции начато более 80 расследований после убийства учителя 19.10.2020

Расследования инициированы по факту разжигания ненависти в интернете после убийства Самюэля Пати, демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Security forces keep vigil in front of the Louvre Museum in Paris, France, on February 3, 2017 which was closed following a terror attack. The area was sealed off after an assaillant was shot and wounded after he attacked soldiers on patrol in the Louvre's underground mall. Photo by Maya Vidon-White/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Франция вышлет более 200 человек после убийства учителя под Парижем 18.10.2020

Глава МВД Франции Дарманен поручил депортировать 231 вероятного экстремиста после жестокого убийства в пригороде Парижа, сообщает Reuters. Министерство пока не подтвердило эту информацию.
People gather on Republique square with posters reading No to barbarity and I'm a. teacher for a demonstration Sunday Oct. 18, 2020 in Paris. Demonstrations around France have been called in support of freedom of speech and to pay tribute to a French history teacher who was beheaded near Paris after discussing caricatures of Islam's Prophet Muhammad with his class. Samuel Paty was beheaded on Friday by a 18-year-old Moscow-born Chechen refugee who was shot dead by police. (AP Photo/Michel Euler) |

В Париже на акцию памяти убитого учителя вышли тысячи людей 18.10.2020

В целом ряде французских городов проходят демонстрации в память об убитом под Парижем преподавателе. Правоохранительные органы задержали 11-го подозреваемого в соучастии в преступлении.
Adults and children talk next to flowers displayed at the entrance of a middle school in Conflans Saint-Honorine, 30kms northwest of Paris, on October 17, 2020, after a teacher was decapitated by an attacker who has been shot dead by policemen. - The man suspected of beheading on October 16 ,2020 a French teacher who had shown his students cartoons of the prophet Mohammed was an 18-year-old born in Moscow and originating from Russia's southern region of Chechnya, a judicial source said on October 17. Five more people have been detained over the murder on October 16 ,2020 outside Paris, including the parents of a child at the school where the teacher was working, bringing to nine the total number currently under arrest, said the source, who asked not to be named. The attack happened at around 5 pm (1500 GMT) near a school in Conflans Saint-Honorine, a western suburb of the French capital. The man who was decapitated was a history teacher who had recently shown caricatures of the Prophet Mohammed in class. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Французская прокуратура подтвердила российское происхождение убийцы учителя 17.10.2020

Абдулах А. прибыл во Францию  вместе со своими родителями, получившими статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.
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