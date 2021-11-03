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Они состояли на службе у нацистской пропаганды. Потом их след пропал, и вот наконец решено, что же делать дальше с атлетическими бронзовыми рысаками Гитлера.
Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективен этот шаг, DW спросила у экспертов.
Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
Кризис морального лидерства в ЕС и Америке вкупе с апатией российского общества дают Кремлю уверенность - ему все сойдет с рук, считает Константин Эггерт.
Разработка и внедрение интеллектуальной системы может стоит миллиарды рублей, а ее эксплуатация грозит замедлением скорости интернета для конечного пользователя.
Талибы разрешили вернуться в школы только мальчикам и учителям мужчинам, а также упразднили министерство по делам женщин, возродив на его базе ведомство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.
Белорусский писатель Андрей Жвалевский знает, как сохранять оптимизм в условиях репрессий в стране и общего уныния. Своими "вредными" советами он поделился с DW.
В Роскомнадзоре утверждают, что приложение "Навальный" используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".
Кремлевская пропаганда празднует поражение США. Москва надеется, что победа "Талибана" заставит страны Центральной Азии броситься в объятия РФ, комментирует взятие Кабула Иван Преображенский.
Из 874 рекламных роликов показанных за неделю в прайм-тайм на белорусских госканалах почти две трети пришлись на западные компании. Еще четверть приходится на белорусских рекламодателей.
Кроме все большей схожести с российской пропагандой независимые медиа-эксперты обращают внимание на новые акценты в пропагандистской кампании, которую ведут белорусские госСМИ.
Ведущим программы "60 минут" принадлежат две квартиры, общей площадью в 275 квадратных метров и нежилая недвижимость. При этом суммарная стоимость недвижимости несоразмерна их годовому доходу.
Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.
В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды", в Берлине участники прайда призвали обратить внимание на дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте и в учебных материалах.
Против журналиста Юрия Дудя возбуждено административное дело о возможной пропаганде наркотиков в интернете. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Брюссель считает нарушением базовых ценностей Евросоюза венгерский закон о запрете "гей-пропаганды" и "свободные от ЛГБТ зоны" в Польше.
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