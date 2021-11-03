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Пропаганда

dpatopbilder Die Schreitenden Pferde des Bildhauers Josef Thorak werden am 21.05.2015 in einem Gewerbegebiet in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) mit einem Tieflader aus einer Lagerhalle gefahren. Monumentale Kunstwerke, die einst für Adolf Hitlers Neue Reichskanzlei in Berlin gedacht waren, sind nach jahrelangen Ermittlungen in Bad Dürkheim beschlagnahmt worden. Foto: Uwe Anspach/dpa

Что ждет коней Гитлера 03.11.2021

Они состояли на службе у нацистской пропаганды. Потом их след пропал, и вот наконец решено, что же делать дальше с атлетическими бронзовыми рысаками Гитлера.
file - A woman watches TV showing Russian President Vladimir Putin speaking about the situation in Ukraine in Moscow, Russia, 04 March 2014. Vladimir Putin met with journalists at his Novo-Ogaryovo residence outside Moscow to explain his position on the Ukrainian events, saying that he sees no need to send Russian troops to Ukraine now, calling it a 'last resort.' EPA/YURI KOCHETKOV/dpa (zu dpa Vergiftete Kommunikation: EU bereitet sich auf Informationskrieg vor vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду? 25.10.2021

Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективен этот шаг, DW спросила у экспертов.
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков" 20.10.2021

Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
ARCHIV - Marina Litwinenko, die Witwe des vergifteten russischen Geheimdienst-Mitarbeiters und späteren Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko, steht bei der Präsentation des Dokumentarfilms «Der Fall Litwinenko» in Madrid neben einem Filmplakat (Archivfoto vom 20.12.2007). Der Fall beschäftigt weiter die Justiz in Großbritannien. Am Donnerstag (09.08.2012) wurde bekannt, dass der Fall von September an in einer öffentlichen Untersuchung beleuchtet werden soll. Eine Voranhörung dazu werde am 20. September 2012 beginnen, teilte der zuständige Richter mit. EPA/JUAN CARLOS HIDALGO (zu dpa 1249 vom 09.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ 22.09.2021

Кризис морального лидерства в ЕС и Америке вкупе с апатией российского общества дают Кремлю уверенность - ему все сойдет с рук, считает Константин Эггерт.
Bildnummer: 51456021 Datum: 01.09.2006 Copyright: imago/INSADCO Auge beobachtet einen Nummerncode, Objekte, Symbolfoto; 2006, EDV, Zahlensystem, Programmcode, Zahl, zahlen, Daten, Screenshot, Screenshots, Matrix, Fotomontage, Augen, Suche, suchen, beobachten, Rasterfahndung, Überwachung, 1984, Code, Codes, Verschlüsselung, Privatsphäre,; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, , /, Kontrolle, Sicherheitskontrolle, Sicherheitslücke, Sicherheitslücken, Geheimzahl, Geheimzahlen, geheim, kontrollieren, Überwachung, überwachen, Zahlencode, Zahlencodes, Codierung, codieren, Mathematik, Wissenschaft, Mathematiker, Wissenschaftler, Genie, Genies, Genialität, Verschlüsselung, verschlüsselt, verschlüsselte, Nachricht, Nachrichten, codiert, codierte, Codierung, geheime

В России разработают систему поиска запрещенных изображений в интернете 20.09.2021

Разработка и внедрение интеллектуальной системы может стоит миллиарды рублей, а ее эксплуатация грозит замедлением скорости интернета для конечного пользователя.
Pupils of the girls' school in Surobi village, Afghanistan November 23, 2006. Photo: Heikki Saukkomaa +++(c) dpa - Report+++

ЮНЕСКО призвала талибов открыть школы для девочек 18.09.2021

Талибы разрешили вернуться в школы только мальчикам и учителям мужчинам, а также упразднили министерство по делам женщин, возродив на его базе ведомство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.
August 9, 2021, Warsaw, Warsaw, Poland: A woman sits next to a historical white-red-white Belarusian flag on August 9, 2021 in Warsaw, Poland. Today marks one year since the wave of protests began in Belarus after the allegedly rigged Presidential elections. People from the Belarus diaspora in Poland gathered by the Palace of Culture and Science to show solidarity to the political prisoners, activists and Belarusian citizens and to write letters to their families. (Credit Image: Â© Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire

Как не впасть в депрессию на фоне репрессий. Советы белорусам 01.09.2021

Белорусский писатель Андрей Жвалевский знает, как сохранять оптимизм в условиях репрессий в стране и общего уныния. Своими "вредными" советами он поделился с DW.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30: People attend a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue in Moscow, Russia, on April 30, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Российские провайдеры начали блокировать приложение "Навальный" 23.08.2021

В Роскомнадзоре утверждают, что приложение "Навальный" используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".
Taliban-Kämpfer sitzen und stehen in einem Raum des afghanischen Präsidentenpalastes. Nur wenige Stunden nach der Flucht des afghanischen Präsidenten Ghani haben Kämpfer der militant-islamistischen Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Афганистан под контролем талибов, РФ демонстрирует оптимизм 16.08.2021

Кремлевская пропаганда празднует поражение США. Москва надеется, что победа "Талибана" заставит страны Центральной Азии броситься в объятия РФ, комментирует взятие Кабула Иван Преображенский.
An elderly woman chooses a TV set, as Belarus President Alexander Lukashenko is seen on screen, at a shop, during his annual state-of-the-nation address in the Belarus parliament, in Minsk, Thursday, April 21, 2011. Lukashenko has accused unspecified foreign forces of trying to destabilize the ex-Soviet nation through political and economic pressure. Without naming anyone, Lukashenko on Thursday said economic sanctions against Belarus imposed after December's presidential elections was part of efforts to subdue Belarus. (Foto:Sergei Grits/AP/dapd)

Правозащитники: Западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко 04.08.2021

Из 874 рекламных роликов показанных за неделю в прайм-тайм на белорусских госканалах почти две трети пришлись на западные компании. Еще четверть приходится на белорусских рекламодателей.

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, nimmt an einem Videogespräch mit dem russischen Präsidenten Putin (r, Bildschirm), und russischen und belarussischen Delegierten teil. +++ dpa-Bildfunk +++

Пропаганда в Беларуси уподобляется российской 03.08.2021

Кроме все большей схожести с российской пропагандой независимые медиа-эксперты обращают внимание на новые акценты в пропагандистской кампании, которую ведут белорусские госСМИ.

MOSCOW, RUSSIA - JULY 12, 2021: TV presenter Yevgeny Popov, Moscow Mayor Sergei Sobyanin and Viktor Sadovnichy (L-R), rector of the Lomonosov Moscow State University, visit the construction site of the Vorobyovy Gory Innovative Science and Technology Center of the Moscow State University during the groundbreaking of the Education and Interdisciplinary Clusters. Alexander Shcherbak/TASS

ФБК нашел у телеведущих Скабеевой и Попова недвижимость на 300 млн рублей 29.07.2021

Ведущим программы "60 минут" принадлежат две квартиры, общей площадью в 275 квадратных метров и нежилая недвижимость. При этом суммарная стоимость недвижимости несоразмерна их годовому доходу.
The emblem of the European Union on the carpet at the (Small) Chamber at the European Court of Human Rights, ECHR, in Strasbourg, France, on October 23, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва, и какие у нее шансы? 26.07.2021

Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.
A participant poses with a rainbow flag during a gay pride parade in Budapest, Hungary, Saturday, July 24, 2021. Rising anger over policies of Hungary's right-wing government filled the streets of the country's capital on Saturday as thousands of LGBT activists and supporters marched in the city's Pride parade. (AP Photo/Anna Szilagyi)

Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ 24.07.2021

В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды", в Берлине участники прайда призвали обратить внимание на дискриминацию ЛГБТ на рабочем месте и в учебных материалах.
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Дело Юрия Дудя: суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу 23.07.2021

Против журналиста Юрия Дудя возбуждено административное дело о возможной пропаганде наркотиков в интернете. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
TOPSHOT - Activists fly a giant heart balloon in rainbow colors as they perform a flashmob in order to protest against a new law in front of the parliament in Budapest on July 8, 2021. - A Hungarian anti-paedophilia bill that came into force on July 8, 2021 was condemned as homophobic by civil organisations during the protest. The law banning the display or promotion of homosexuality or gender change to minors has sparked widespread outcry and threats of sanctions from Brussels if the bill is not rectified. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Еврокомиссия начинает штрафную процедуру против Польши и Венгрии 15.07.2021

Брюссель считает нарушением базовых ценностей Евросоюза венгерский закон о запрете "гей-пропаганды" и "свободные от ЛГБТ зоны" в Польше.

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