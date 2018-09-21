 Промышленники ФРГ не намерены отказываться от ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 24.09.2018

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Германия

Промышленники ФРГ не намерены отказываться от "Северного потока-2"

Второй канал поставок газа нужен для надежного энергоснабжения, считает глава Федерального объединения немецкой промышленности. США не исключают введения санкций против "Северного потока-2".

Трубы для прокладки Северного потока-2 (фото из архива)

Трубы для прокладки "Северного потока-2" (фото из архива)

ФРГ не намерена уступать давлению США, призывающих отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и закупать американский сжиженный газ. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, цитирующая главу Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа (Dieter Kempf). По его словам, "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал".

Глава BDI раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии. Именно государство "решает необходимость наличия второго источника", отметил Кемпф. По его мнению, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.

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Россия готова полностью финансировать строительство

В настоящее время строительство "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством "Северного потока-2". Германия "рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов", подчеркнул Трамп. 

США неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова полностью финансировать сооружение газопровода, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект. При этом, согласно действующим в Евросоюзе правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

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  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

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  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

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    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

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    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


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