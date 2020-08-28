Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Промышленная зона Кэсон

Members of the Central Committee of the Workers' Party of Korea attend a meeting with North Korean leader Kim Jong Un in North Korea, in this photo released on August 14, 2020 by North Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

Есть ли коронавирус в Северной Корее? Врач из КНДР - о ситуации в стране 28.08.2020

В то время как соседние страны охвачены пандемией, в КНДР официально не выявлено ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Но как обстоят дела на самом деле? DW поговорила с врачом, бежавшим из Северной Кореи.
The North Korean flag flies amongst flags from many nations participating in the 2018 Winter Olympics at the Pyeongchang Olympic Village in Pyeongchang, South Korea, Friday, Feb. 2, 2018. (AP Photo/Patrick Semansky) |

Власти КНДР сообщили о возможном проникновении коронавируса в страну 25.07.2020

Вероятный носитель вируса прибыл в Северную Корею из Южной и изолирован. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание в связи с ситуацией в Кэсоне, где введен локдаун, сообщает агентство ЦТАК.
South Korean Marines patrol on Yeonpyeong Island, South Korea, Tuesday, June 16, 2020. North Korea blew up an inter-Korean liaison office building just north of the heavily armed border with South Korea on Tuesday in a carefully choreographed display of anger that sharply raises tensions on the Korean Peninsula and puts pressure on Washington and Seoul amid deadlocked nuclear diplomacy. (Kim In-chul/Yonhap via AP) |

КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону 17.06.2020

Воинские подразделения КНДР вновь займут позиции возле города Кэсон и гор Кымгансан у границы с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что не потерпят "неразумных слов и действий Севера".
16.6.2020, Südkorea, Keasong, Smoke rises from Kaesong Industrial Complex in this picture taken from the south side in Paju, South Korea, June 16, 2020. Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SOUTH KOREA OUT. NO RESALES. NO ARCHIVE. TPX IMAGES OF THE DAY

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне 16.06.2020

Вооруженные силы Южной Кореи усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности, передало Yonhap. 
26.12.2018, Südkorea, Seoul: Cho Myoung Gyon (vorne, l), südkoreanischer Vereinigungsminister, und andere hochrangige Beamte, gehen zu einem Sonderzug, der nach Nordkorea fahren soll. In einem weiteren Schritt der Annäherung haben Süd- und Nordkorea symbolisch die Wiederherstellung ihrer Eisenbahn- und Straßenverbindungen über die Grenze eingeleitet. An der Grundsteinlegungszeremonie am Bahnhof Panmun in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong hätten am Mittwoch zahlreiche Vertreter beider Länder, der Vereinten Nationen und Nachbarstaaten teilgenommen, berichteten südkoreanische TV-Sender und die Nachrichtenagentur Yonhap. Foto: Jin Sung-Chul/Yonhap/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Северная и Южная Корея символически объединили свои железные дороги 26.12.2018

Торжественная церемония в знак объединения железных дорог двух корейских государств состоялась на станции Пханмун в КНДР. Это событие, однако, не дает начало фактическому началу работ.
FILE - A file photo dated 15 May 2009 showing a general view of the inter-Korean industrial park in the North Korean city of Kaesong. Amid heightened tensions between North and South Korea, North Korea 08 April 2013 has announced to close the park, one of the only sources of foreign currency for impoverished, isolated North Korea. EPA/YONHAP / FILE SOUTH KOREA OUT (zu dpa Nordkorea schließt Industriepark mit Südkorea am 08.04.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сеул: КНДР вкладывает деньги рабочих в ядерные программы 14.02.2016

Ранее Южная Корея отказалась от сотрудничества с промышленным комплексом в Кэсоне. Пхеньян счел это объявлением войны и заявил, что Сеул заплатит за это "мучительную цену".
***11.12.2015/// South Korean Vice Unification Minister Hwang Boogi (L) shakes hands with his North Korean counterpart Jon Jong Su during their meeting at the Kaesong Industrial Complex in Kaesong, North Korea, December 11, 2015. REUTERS/Korea Pool/Yonhap ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. Copyright: reuters / Yonhap

Пхеньян и Сеул начали переговоры по нормализации отношений 11.12.2015

В ходе переговоров на высшем уровне представители Северной и Южной Кореи могут затронуть вопрос проведения встреч родственников разделенных семей и отмену южнокорейских санкций.
NUR FÜR SPANISCHE REDAKTION VERWENDUNG! UND NUR EINMAL, IN FOTOGALERIE. Pjöngjang: Aussicht aus Hotel Yanggakdo. Der Photograph Aram Pan, aus Singapore, reiste nach Nordkorea um Bildern zu machen, danke sein Project DPRK 360. HINWEIS: NUR FÜR SPANISCHE REDAKTION VERWENDUNG! UND NUR EINMAL, IN FOTOGALERIE. Bitte Copyright aufs Bild, wie folgt: © Aram Pan, All Rights Reserved Bitte Copyright aufs Bild, wie folgt: © Aram Pan, All Rights Reserved

Северная Корея перешла на пхеньянское время 15.08.2015

КНДР перевела стрелки часов на полчаса назад. Пхеньян создал собственный часовой пояс в честь годовщины освобождения от японской оккупации.
epa04686615 United Nations Secretary-General Ban Ki-moon looks on during a meeting with Speaker of the Iraqi Council of Representatives, Salim al-Jabouri (not pictured), in Baghdad, Iraq, 30 March 2015. The United Nations Secretary General, Ban Ki-moon, visited Iraq for talks with the Iraqi officials on security, political and other issues. EPA/KARIM KADIM / POOL

Генеральному секретарю ООН не разрешили въезд в КНДР 20.05.2015

Отказ Пан Ги Муну во въезде на территорию КНДР может быть связан с его недавними высказываниями о запуске Пхеньяном баллистической ракеты. Генсек ООН должен был посетить промзону Кэсон.
South Korean businessmen and workers in their vehicles leave the customs, immigration and quarantine office area, just south of the demilitarized zone separating the two Koreas in Paju, north of Seoul September 16, 2013, as they go to the inter-Korean Kaesong Industrial Complex in North Korea. North and South Korea have agreed to re-open the shuttered industrial park on a trial basis starting on Monday, the South's Unification Ministry said last Wednesday. The two Koreas will aim to attract foreign investors into the Kaesong industrial zone, a rare source of foreign currency for the North, the ministry said. REUTERS/Lee Jae-Won (SOUTH KOREA - Tags: BUSINESS POLITICS MILITARY)

КНДР и Южная Корея возобновили работу промзоны Кэсон 16.09.2013

Возобновлена работа совместной промышленной зоны Кэсон Северной и Южной Кореи. По условиям договора, Пхеньян должен предоставить Сеулу гарантии того, что работа комплекса не будет снова остановлена.
A security officer directs South Korean vehicles as they leave for South and North Korea's joint Kaesong Industrial Complex to bring back their finished goods and materials at the customs, immigration and quarantine office of the Inter-Korean Transit Office near the border village of Panmunjom, which has separated the two Koreas since the Korean War, in Paju, north of Seoul, South Korea, Monday, July 15, 2013. Talks aimed at restarting the factory park ended Wednesday with no breakthrough, but both sides agreed to meet again Monday to discuss restoring what was once a symbol of cooperation between the rivals. (AP Photo/Lee Jin-man)

Сеул и Пхеньян договорились об открытии промзоны Кэсон 11.09.2013

Договоренности о возобновлении работы промышленного комплекса в Кэсоне достигли Северная и Южная Корея. Совместная индустриальная зона вновь откроется 16 сентября.
Kim Kiwoong, left, the head of South Korea's working-level delegation, and his North Korean counterpart Park Chol Su, right, attend their meeting at Kaesong Industrial District Management Committee in Kaesong, North Korea, Monday, July 15, 2013. Officials from the two Koreas are meeting for the third time this month to discuss how to restart a stalled inter-Korean factory park which was a key symbol of cooperation between the countries. (AP Photo/Korea Pool via Yonhap) KOREA OUT

Сеул и Пхеньян начинают пятый раунд переговоров о совместной зоне Кэсон 22.07.2013

Очередной раунд переговоров о зоне Кэсон начинают Сеул и Пхеньян. Предыдущие консультации о возобновлении работы совместной промзоны закончились безрезультатно.
Suh Ho, the head of South Korea's working-level delegation, left, shakes hands with his North Korean counterpart Park Chol Su during their meeting at Tongilgak in North Korean side of Panmunjom which has separated the two Koreas since the Korean War, Saturday, July 6, 2013. Delegates from North and South Korea began talks Saturday on restarting a stalled joint factory park that had been a symbol of cooperation between the bitter rivals. (AP Photo/Korea Pool via Yonhap) KOREA OUT pixel

КНДР и Южная Корея начали переговоры о промзоне Кэсон 06.07.2013

Сеул и Пхеньян ведут переговоры по вопросу возобновления работы промзоны Кэсон. Она была закрыта в апреле во время обострения конфликта на Корейском полуострове.
TOKYO, Japan - An October 2012 file photo shows buildings in an inter-Korean industrial complex in the North Korean border city of Kaesong. (Kyodo)

Сеул и Пхеньян продолжат переговоры о промзоне Кэсон 04.07.2013

Сеул и Пхеньян смогли договориться о продолжении переговоров по вопросу о промзоне Кэсон. Планируется обсудить дальнейшую судьбу комплекса, работа которого была приостановлена в апреле.
A South Korean security guard keeps watch as trucks make a U-turn after they were stopped from entering the Kaesong industrial complex in North Korea at the South's Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) area, just south of the demilitarised zone separating the two Koreas, in Paju, north of Seoul, April 4, 2013. North Korea barred entry to a joint industrial complex it shares with the South for a second day on Thursday, the South Korean Unification Ministry said, but would allow 222 South Korean workers to leave the zone through the day. REUTERS/Kim Hong-Ji (SOUTH KOREA - Tags: BUSINESS INDUSTRIAL POLITICS)

КНДР отвергла ультиматум Южной Кореи по поводу совместной промзоны 26.04.2013

Ультимативное требование Южной Кореи о начале переговоров о возобновлении работы совместной промзоны Кэсон отвергнуто руководством в Пхеньяне. Сеул пригрозил принять серьезные меры на случай отклонения ультиматума.