Промышленная зона Кэсон

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В то время как соседние страны охвачены пандемией, в КНДР официально не выявлено ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Но как обстоят дела на самом деле? DW поговорила с врачом, бежавшим из Северной Кореи.
Вероятный носитель вируса прибыл в Северную Корею из Южной и изолирован. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание в связи с ситуацией в Кэсоне, где введен локдаун, сообщает агентство ЦТАК.
Воинские подразделения КНДР вновь займут позиции возле города Кэсон и гор Кымгансан у границы с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что не потерпят "неразумных слов и действий Севера".
Вооруженные силы Южной Кореи усилили наблюдение за КНДР, войска приведены в состояние повышенной готовности, передало Yonhap.
Торжественная церемония в знак объединения железных дорог двух корейских государств состоялась на станции Пханмун в КНДР. Это событие, однако, не дает начало фактическому началу работ.
Ранее Южная Корея отказалась от сотрудничества с промышленным комплексом в Кэсоне. Пхеньян счел это объявлением войны и заявил, что Сеул заплатит за это "мучительную цену".
В ходе переговоров на высшем уровне представители Северной и Южной Кореи могут затронуть вопрос проведения встреч родственников разделенных семей и отмену южнокорейских санкций.
КНДР перевела стрелки часов на полчаса назад. Пхеньян создал собственный часовой пояс в честь годовщины освобождения от японской оккупации.
Отказ Пан Ги Муну во въезде на территорию КНДР может быть связан с его недавними высказываниями о запуске Пхеньяном баллистической ракеты. Генсек ООН должен был посетить промзону Кэсон.
Возобновлена работа совместной промышленной зоны Кэсон Северной и Южной Кореи. По условиям договора, Пхеньян должен предоставить Сеулу гарантии того, что работа комплекса не будет снова остановлена.
Договоренности о возобновлении работы промышленного комплекса в Кэсоне достигли Северная и Южная Корея. Совместная индустриальная зона вновь откроется 16 сентября.
Очередной раунд переговоров о зоне Кэсон начинают Сеул и Пхеньян. Предыдущие консультации о возобновлении работы совместной промзоны закончились безрезультатно.
Сеул и Пхеньян ведут переговоры по вопросу возобновления работы промзоны Кэсон. Она была закрыта в апреле во время обострения конфликта на Корейском полуострове.
Сеул и Пхеньян смогли договориться о продолжении переговоров по вопросу о промзоне Кэсон. Планируется обсудить дальнейшую судьбу комплекса, работа которого была приостановлена в апреле.
Ультимативное требование Южной Кореи о начале переговоров о возобновлении работы совместной промзоны Кэсон отвергнуто руководством в Пхеньяне. Сеул пригрозил принять серьезные меры на случай отклонения ультиматума.
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