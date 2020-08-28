Промышленная зона Кэсон

Есть ли коронавирус в Северной Корее? Врач из КНДР - о ситуации в стране

В то время как соседние страны охвачены пандемией, в КНДР официально не выявлено ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Но как обстоят дела на самом деле? DW поговорила с врачом, бежавшим из Северной Кореи.