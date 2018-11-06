 Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в Палате представителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.11.2018

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Мир

Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в Палате представителей

Выборы парламентариев в нижнюю и верхнюю палаты Конгресса являются серьезным испытанием для Дональда Трампа. DW следит за голосованием на участках в США.

Демократы в Вашингтоне празднуют успех на промежуточных выборах

По предварительным данным, на промежуточных выборах в Конгресс США демократы вернули себе большинство в Палате представителей, тогда как республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате. Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру демократов в Палате представителей Нэнси Пелози и поздравил ее с успехом, сообщает в среду, 7 ноября, агентство AP.

Пелози заявила о "новом дне в Америке"

В новом составе американского парламента будет представлено рекордное число женщин-конгрессменов. Уже ясно, что места в Палате представителей получили 90 женщин - 78 демократов и 12 республиканцев. В общей сложности в выборах в Палату представителей участвовали более 230 женщин, многие из них впервые.

Успех республиканцев в Сенате связан, в частности, с тем, что член Республиканской партии Кевин Крамер взял верх над действующим сенатором-демократом Хайди Хайткэмп в Северной Дакоте, а бизнесмен-республиканец Майк Браун захватил кресло демократа Джо Доннелли в "колеблющемся" штате Индиана. В то же время представляющий "красных" Тед Круз в напряженной борьбе победил Бето О'Рурка в Техасе, а член Республиканской партии Марша Блэкберн триумфально обошла демократа Фила Бредисена в Теннесси.

Предварительные итоги выборов в Палату представителей США

Предварительные итоги выборов в Палату представителей США (информация обновляется)

Ранее на фоне прогнозов о том, что Демократической партии удастся взять реванш в Палате представителей, представитель Белого дома Сара Сандерс поспешила снивелировать заявления об этих успехах, сравнив их с рябью на поверхности водоема: "Некое возмущение, возможно, и есть, однако я определенно не думаю, что имеет место "голубая" волна".

Ситуацию в Сенате она назвала "великим моментом и победой президента". Американский лидер Дональд Трамп всю ночь наблюдал за прогнозами и подсчетом голосов в окружении членов семьи и друзей в Белом доме.

Активность избирателей и технические трудности

По прогнозам экспертов, в выборах могло принять участие порядка 100 млн человек.

В целом ряде штатов ситуация осложнилась техническими проблемами. Так, в Джорджии на юго-востоке США, на ряде участков возникли сбои в работе электронных урн для голосования, в связи с чем многим из прибывших пришлось прождать в очереди несколько часов, сообщает корреспондент DW.

В Северной Дакоте (в центральной части США) со сложностями столкнулись представители местных коренных народностей.

Предварительные итоги выборов в Сенат США (информация обновляется)

Предварительные итоги выборов в Сенат США (информация обновляется)

Изменения в законодательстве штата предполагают, что все избиратели для получения бюллетеня должны предоставить адрес фактического проживания. В то же время многие из членов племенных общин зарегистрированы в резервациях и привыкли указывать лишь свой почтовый адрес.

Около 18 000 граждан сообщили на единую горячую линию, созданную для обеспечения безопасности выборов, о технических проблемах с компьютерами при электронной подаче голосов.

Дезинформация "в минимальном объеме"

Говоря о ходе выборов, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен выразила мнение, что они претендуют на звание "самых безопасных в новейшей эпохе", с точки зрения защищенности от вмешательства внешних агентов влияния.

В то же время в МВБ США признали, что в социальных сетях фиксировались попытки дезинформации, однако "в минимальном объеме".  Кто стоял за ними, установить пока не удалось. Министерство активно взаимодействует с правоохранительными структурами и компаниями, отвечающими за работу соцсетей, подчеркнула Нильсен.

В преддверии 6 ноября Facebook заблокировал 115 аккаунтов в этой соцсети, заподозрив их связь с иностранными группами, стремящимися повлиять на исход выборов.

Кого переизбирают в США?

В ходе нынешнего голосования переизбираются все 435 членов американской Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), приблизительно одна треть сенаторов из верхней палаты (35 членов из 100), а также и 36 губернаторов штатов.

Контекст

Промежуточные выборы в Конгресс США, которые Трамп превратил в голосование о себе, пройдут 6 ноября. Результат их непредсказуем, но страна изменится в любом случае, считает Инес Поль. (05.11.2018)

Никогда ранее промежуточные выборы в Конгресс США не вызывали такого интереса у европейцев. На что могут повлиять их результаты в случае победы демократов? (04.11.2018)

Установить контроль над 435-местным Конгрессом возможно при получении 51 кресла в верхней палате и 218 - в нижней.

С ноября 2016 года у Республиканская партия имеет перевес как в Сенате (51 член против 47 демократов, плюс два независимых сенатора), так и в Палате представителей (235 против 193, 7 мест вакантны).

Если демократы получат большинство в Палате представителей, могут начаться комплексные расследования ее комитетов в отношении действий Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику. Кроме того, возможно, будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с Россией.

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    Автор: Илья Коваль


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