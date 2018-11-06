Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в Палате представителей

По предварительным данным, на промежуточных выборах в Конгресс США демократы вернули себе большинство в Палате представителей, тогда как республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате. Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру демократов в Палате представителей Нэнси Пелози и поздравил ее с успехом, сообщает в среду, 7 ноября, агентство AP.
Пелози заявила о "новом дне в Америке"
В новом составе американского парламента будет представлено рекордное число женщин-конгрессменов. Уже ясно, что места в Палате представителей получили 90 женщин - 78 демократов и 12 республиканцев. В общей сложности в выборах в Палату представителей участвовали более 230 женщин, многие из них впервые.
Успех республиканцев в Сенате связан, в частности, с тем, что член Республиканской партии Кевин Крамер взял верх над действующим сенатором-демократом Хайди Хайткэмп в Северной Дакоте, а бизнесмен-республиканец Майк Браун захватил кресло демократа Джо Доннелли в "колеблющемся" штате Индиана. В то же время представляющий "красных" Тед Круз в напряженной борьбе победил Бето О'Рурка в Техасе, а член Республиканской партии Марша Блэкберн триумфально обошла демократа Фила Бредисена в Теннесси.
Предварительные итоги выборов в Палату представителей США (информация обновляется)
Ранее на фоне прогнозов о том, что Демократической партии удастся взять реванш в Палате представителей, представитель Белого дома Сара Сандерс поспешила снивелировать заявления об этих успехах, сравнив их с рябью на поверхности водоема: "Некое возмущение, возможно, и есть, однако я определенно не думаю, что имеет место "голубая" волна".
Ситуацию в Сенате она назвала "великим моментом и победой президента". Американский лидер Дональд Трамп всю ночь наблюдал за прогнозами и подсчетом голосов в окружении членов семьи и друзей в Белом доме.
Активность избирателей и технические трудности
По прогнозам экспертов, в выборах могло принять участие порядка 100 млн человек.
В целом ряде штатов ситуация осложнилась техническими проблемами. Так, в Джорджии на юго-востоке США, на ряде участков возникли сбои в работе электронных урн для голосования, в связи с чем многим из прибывших пришлось прождать в очереди несколько часов, сообщает корреспондент DW.
В Северной Дакоте (в центральной части США) со сложностями столкнулись представители местных коренных народностей.
Предварительные итоги выборов в Сенат США (информация обновляется)
Изменения в законодательстве штата предполагают, что все избиратели для получения бюллетеня должны предоставить адрес фактического проживания. В то же время многие из членов племенных общин зарегистрированы в резервациях и привыкли указывать лишь свой почтовый адрес.
Около 18 000 граждан сообщили на единую горячую линию, созданную для обеспечения безопасности выборов, о технических проблемах с компьютерами при электронной подаче голосов.
Дезинформация "в минимальном объеме"
Говоря о ходе выборов, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен выразила мнение, что они претендуют на звание "самых безопасных в новейшей эпохе", с точки зрения защищенности от вмешательства внешних агентов влияния.
В то же время в МВБ США признали, что в социальных сетях фиксировались попытки дезинформации, однако "в минимальном объеме". Кто стоял за ними, установить пока не удалось. Министерство активно взаимодействует с правоохранительными структурами и компаниями, отвечающими за работу соцсетей, подчеркнула Нильсен.
В преддверии 6 ноября Facebook заблокировал 115 аккаунтов в этой соцсети, заподозрив их связь с иностранными группами, стремящимися повлиять на исход выборов.
Кого переизбирают в США?
В ходе нынешнего голосования переизбираются все 435 членов американской Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), приблизительно одна треть сенаторов из верхней палаты (35 членов из 100), а также и 36 губернаторов штатов.
Установить контроль над 435-местным Конгрессом возможно при получении 51 кресла в верхней палате и 218 - в нижней.
С ноября 2016 года у Республиканская партия имеет перевес как в Сенате (51 член против 47 демократов, плюс два независимых сенатора), так и в Палате представителей (235 против 193, 7 мест вакантны).
Если демократы получат большинство в Палате представителей, могут начаться комплексные расследования ее комитетов в отношении действий Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику. Кроме того, возможно, будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с Россией.
Смотритетакже:
-
Политика Трампа в карикатурах
Коротко о геополитике: новый расклад не в пользу России
России Владимира Путина приходится не только примерять на себя новую геополитическую роль, но и выбирать, с кем из старших партнеров ей по пути, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Станет ли Путин союзником Трампа в противостоянии Китаю?
Готовность Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - лишь уловка, чтобы заручиться поддержкой Путина в противостоянии с Китаем, считает карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина
Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.
-
Политика Трампа в карикатурах
Зачем Трамп отправил Болтона в Москву
Советник по нацбезопасности США Джон Болтон обсуждает в Москве возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Карикатурист Сергей Елкин о переживаниях хозяев встречи.
-
Политика Трампа в карикатурах
Как Трамп Путину отмену санкций посулил
Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп под ударом после встречи с Путиным
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Американцы готовят санкционный удар против России
В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Как Трамп американо-российские отношения улучшил
Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. О возможной реакции хозяина Кремля - карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Что стало с НАТО после саммита с Трампом
Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию
На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.
-
Политика Трампа в карикатурах
Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет
Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп вносит раскол в G7
Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.
-
Политика Трампа в карикатурах
Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию
Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.
-
Политика Трампа в карикатурах
Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости
Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой?
Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?
Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.
-
Политика Трампа в карикатурах
Российский след в американской политике
В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами
КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп против CNN
Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.
-
Политика Трампа в карикатурах
Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!"
США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Что думают о Трампе в Европе
Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.
-
Политика Трампа в карикатурах
"Твиттер" Трампа - не воробей
Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.
-
Политика Трампа в карикатурах
А был ли компромат?
Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?
Автор: Илья Коваль