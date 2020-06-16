 Прокуратура требует 6 лет колонии для журналистки Светланы Прокопьевой | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2020

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Россия

Прокуратура требует 6 лет колонии для журналистки Светланы Прокопьевой

Журналист имеет право публично высказывать свое мнение, заявила в последнем слове Светлана Прокопьева. Ее судят за высказывания о взрыве в здании УФСБ в Архангельске.

Журналистка Светлана Прокопьева

Журналистка Светлана Прокопьева (фото из архива)

Прокуратура потребовала приговорить псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, обвиняемую в оправдании терроризма, к 6 годам лишения свободы в колонии и запретить ей заниматься журналистской деятельностью в течение 4 лет. Это требование огласил представитель обвинения на заседании суда в пятницу, 3 июля. Приговор будет вынесен 6 июля.

В своем последнем слове в суде Прокопьева заявила, что выполняла свою работу. "Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет", - уверена журналистка. Она отметила, что федеральный закон "О СМИ" обязывает журналиста информировать общество о значимых событиях и проблемах и дает ему право публично высказывать свое личное мнение.

Митинг в защиту журналистки Прокопьевой в Пскове в феврале 2019 года

Митинг в защиту журналистки Прокопьевой в Пскове в феврале 2019 года

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью "Интерфаксу" заявил, что Прокопьева "абсолютно" невиновна. "Мы считаем, что это политическое дело, политический заказ. И в случае обвинительного приговора мы сделаем все, чтобы более высокая судебная инстанция ее оправдала", - продолжил Венедиктов.

Дело журналистки Светланы Прокопьевой

В ноябре 2018 года Светлана Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала взрыв, устроенный 17-летним студентом в здании УФСБ России в Архангельске месяцем ранее. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан. Именно так я понимаю самое громкое событие прошлой недели - взрыв в архангельском ФСБ", - заявила тогда Прокопьева.

Текст выступления журналистки на  под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей". На основании этой авторской реплики 5 февраля 2019 года против Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма, за которое в РФ грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, в феврале суд вынес решение оштрафовать "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм".

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