 Прокуратура проверит причастность фигурантов дела ″Сети″ к убийству | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2020

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Россия

Прокуратура проверит причастность фигурантов дела "Сети" к убийству

На основании расследования "Медузы", супруги Левченко просят рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против фигурантов дела "Сети" по подозрению в убийстве их дочери.

Процесс по делу Сети, 10 февраля 2020 года

Процесс по делу "Сети", 10 февраля 2020 года

Родители Екатерины Левченко обратились в прокуратуру Пензенской области с просьбой проверить информацию о смерти их дочери и причастности к ней фигурантов дела "Сети". Об этом сообщают порталы "Медуза" и "Медиазона" в среду, 26 февраля, со ссылкой на находящееся в их распоряжении обращение Татьяны и Сергея Левченко.

Контекст

Организаторы забастовки в знак протеста против приговоров участникам так называемого дела "Сети" рассказали DW, как придумали эту акцию и каким книжным магазинам запретили принимать в ней участие. (17.02.2020)

Суровый приговор по делу "Сети" говорит о том, что власть не собирается ограничивать силовиков, а будет запугивать как оппозицию, так и обывателей, считает Федор Крашенинников. (10.02.2020)

Супруги просят проверить информацию о возможном убийстве их дочери фигурантами дела "Сети" Дмитрием Пчелинцевым, Максимом Иванкиным и их знакомым Алексеем Полтавцом. Родители ссылаются на расследование "Медузы" и сюжеты на телеканалах "Россия 24" и "Россия 1". Супруги Левченко просят прокуратуру, в частности, поручить Следственному комитету проверить информацию из расследования "Медузы" и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Левченко и ее молодой человек Артем Дорофеев снимала квартиру в Пензе. В апреле 2017 года пара пропала, останки Дорофеева нашли в лесу в Рязанской области в ноябре, тело девушки до сих пор не найдено. В расследовании "Медузы", опубликованном 21 февраля 2020 года, говорится, что ФСБ, возможно знала о вероятной связи фигурантов дела "Сети" с исчезновением Екатерины Левченко, но не передала материалы в Следственный комитет РФ.

Приговоры по делу "Сети"

10 февраля Приволжский военный суд в Пензе вынес приговор по делу "Сети". Семерых антифашистов и анархистов приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Эти сроки полностью совпали с требованиями обвинения. Все приговоренные в суде отказались от показаний, данных под пытками во время следствия, и обжаловали приговор. Ряд фигурантов дела признаны виновными в "создании террористического сообщества", некоторых из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", а других - за "покушение на сбыт наркотиков". Молодым людям, в частности, ставилось в вину намерение сорвать выборы президента и чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Письма в поддержку фигурантов дела подписали деятели культуры, художники-мультипликаторы, врачи, студенты и многие другие.

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