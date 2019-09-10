Прокуратура провела обыск в офисе Commerzbank во Франкфурте-на-Майне

Сотрудники прокуратуры Кельна утром во вторник, 10 сентября, провели обыск в помещениях банка Commerzbank во Франкфурте-на -Майне. Об этом сообщает во вторник немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники. По сведениям издания, один из крупнейших финансовых институтов Германии подозревается в участии в мошеннической схеме, связанной с незаконным возвращением налогов на дивиденды от ценных бумаг (так называемой афере Cum-Ex).

Пресс-служба прокуратуры Кельна подтвердила в тот же день, что следственные мероприятия проводились в связи с расследованием аферы Cum-Ex. Однако ведомство не сообщило никаких подробностей относительно места обысков, сославшись на налоговую тайну. В пресс-службе Commerzbank подтвердили, что, как и в прошлом, "безусловно, следствию оказывается полная поддержка", поскольку скорейшее проведение расследования этого дела "в собственных интересах" банка.

Афера Cum-Ex

Схема Cum-Ex действовала следующим образом: в преддверии дня выплаты дивидендов по акциям трейдеры на рынке временно многократно передавали друг другу акции крупных компаний. Из-за этого налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг. При этом сопровождавший передачу акций новому владельцу банк оформлял получателю фиктивное подтверждение того, что налоги на дивиденды от них уже были уплачены. После этого получатель обращался с этим документом в налоговые органы, требуя от них компенсировать ему сумму якобы уже уплаченных налогов.

Акции, приносящие дивиденды, обозначаются на немецком языке с латинской приставкой "cum", а не приносящие дивидендов - "ex", отсюда возникло и название аферы. В 2012 году власти Германии распорядились запретить операции, проводимые по схеме Cum-Ex. По данным министерства финансов ФРГ, объем финансовых потерь государства от этой мошеннической схемы составил к тому моменту 5,5 миллиардов евро.

По информации газеты Handelsbaltt, сам Commerzbank не получал доходов от компенсации налогов на доходы с капитала, однако косвенно извлекал выгоду из этой мошеннической схемы, наносящей существенный финансовый ущерб госбюджету.

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