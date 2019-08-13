 Прокуратура предостерегла организаторов фестиваля в Шиесе | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2019

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Россия

Прокуратура предостерегла организаторов фестиваля в Шиесе

Прокуратура Архангельской области уравняла музыкальный фестиваль с несанкционированной политической акцией и предупредила о возможных последствиях не только организаторов, но и потенциальных участников.

Участники демонстрации в Архангельске против мусорного полигона в Шиесе

Участники демонстрации в Архангельске против мусорного полигона в Шиесе

Прокуратура Архангельской области направила предостережения двум организаторам фестиваля "НаШИЕСтвие". Соответствующее сообщение во вторник, 13 августа, появилось на сайте ведомства.

Как отметили в прокуратуре, в социальных сетях распространяются призывы с 15 по 18 августа принять участие в музыкальном фестивале в районе железнодорожной станции Шиес. Правоохранители заявляют, что это мероприятие не согласовано с властями региона, а, значит, подпадает под ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), предусматривающую наказание для граждан в виде штрафа до 20 тыс. рублей.

Контекст

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Экоактивисты выстроились "живым щитом" на месте возведения забора вокруг территории предполагаемого полигона у станции Шиес. Полицейские и сотрудники ЧОП начали вытеснять протестующих. (04.06.2019)

Аналогичное напоминание прокуратура распространила и в отношении потенциальных участников "несанкционированного мероприятия", предупредив их о возможной ответственности.

Протесты в Шиесе

Организаторы музыкального фестиваля "НаШИЕСтвие", в котором ожидается участие семи музыкальных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново и Сыктывкара, хотят таким образом привлечь внимание к серьезной экологической проблеме. Начиная с 2018 года, здесь ведутся работы по строительству самого большого в Поморье мусорного полигона, куда планируется по железной дороге свозить отходы из Москвы и других российских регионов. Планируется, что в день здесь будут разгружать до 450 вагонов с мусором. Против полигона активно протестуют местные жители.

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:35

Мусорный полигон в Шиесе: чем недовольны тысячи экоактивистов в России?

 

Контекст

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

Предостережение организаторам фестиваля

Напоминание прокуратуры участникам фестиваля

Аудио- и видеофайлы по теме

Мусорный полигон в Шиесе: чем недовольны тысячи экоактивистов в России?  

В Архангельске не хотят утилизировать мусор из Москвы  

Как в России проводится "мусорная реформа"  

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