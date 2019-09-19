 Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения актеру Устинову | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2019

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Россия

Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения актеру Устинову

Заявление об изменении меры пресечения Павлу Устинову подано в ответ на ходатайство адвоката Анатолия Кучерены.

Павел Устинов в суде

Павел Устинов в суде

Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции протеста в Москве 3 августа. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил адвокат Анатолий Кучерена. 

"По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова", - цитирует защитника агентство "Интерфакс". Юрист отметил, что заседание по этому заявлению назначено на 20 сентября. 

Надзорное ведомство настаивает на освобождении обвиняемого из-под стражи под подписку о невыезде до рассмотрения в суде жалобы на приговор. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что Устинов будет участвовать в слушаниях посредством видеосвязи.

Контекст

Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле". (17.09.2019)

Тверской суд счел, что Устинов при задержании на акции протеста в Москве 3 августа оказывал сопротивление силовику, и тот вывихнул плечо. Обвинение просило для молодого человека 6 лет колонии. (16.09.2019)

По словам адвоката, назначенное на 23 сентября заседание по апелляционной жалобе перенесено на 26 сентября. Эта жалоба была подана на постановление по итогам предварительного слушания в суде первой инстанции, в том числе по вопросам меры пресечения.

Приговорен к 3,5 годам колонии

Кучерена стал защитником Устинова накануне и сразу же пообещал подать ходатайство об изменении меры пресечения.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова по обвинению в применении насилия к омоновцу на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины он не признает, заявляя, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

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    Автор: Григорий Аросев


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