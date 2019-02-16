Прокуратура Парижа расследует антисемитскую выходку "желтых жилетов"

Только вмешательство полиции спасло 70-летнего философа Алена Финкелькраута от нападения протестующих. Президент Франции и глава МВД возмущены антисемитской атакой.
Действия "желтых жилетов" становятся все агрессивнее
Прокуратура Парижа проводит предварительное расследование антисемитской выходки во время акции "желтых жилетов" 16 февраля. Как указывается в заявлении ведомства, опубликованном в воскресенье, 17 февраля, следственные действия ведутся в связи с публичным оскорблением из-за происхождения, этнической принадлежности, нации, расы или религии.
Как сообщает агентство dpa, жертвой нападения стал известный французский философ, этнический еврей Ален Финкелькраут, оказавшийся во время очередной акции "желтых жилетов" на пути протестующих. "Мне кричали: "Убирайся, вонючий еврей", "Франция наша, а не ваша!", "Евреям тут места нет!", "Евреи - мусор, евреи отходы!", звучало предложение "Бросьте его в канал", - рассказал философ в интервью газете Le Parisien. - Я был вынужден бежать". Только вмешательство полиции защитило 70-летнего философа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон мгновенно отреагировал на инцидент. "Сын польских эмигрантов, ставший французским академиком, Ален Финкелькраут не только выдающийся человек, но и символ тех возможностей, которые Республика дает каждому. Антисемитские оскорбления, которым он подвергался, - это абсолютное отрицание того, кто мы есть, и того, что делает нас великой нацией. Мы не потерпим их", - написал глава государства в своем Twitter.
Как указал в своем Twitter глава французского МВД Кристоф Кастанер, основной подозреваемый в антисемитской выходке опознан. "Видеть подобные сцены во Франции в 2019 году невыносимо, - написал министр по горячим следам. - Я только что встретился с Аленом Финкелькраутом, чтобы заверить его в моей полной поддержке".
Антисемитизм распространяется как яд
12 февраля глава МВД Франции сообщил, что число преступлений на почве антисемитизма в 2018 году (541 случай) выросло на 74 процента по сравнению с предыдущим годом. "Антисемитизм распространяется как яд", - заявил Кристоф Кастанер.
Акции "желтых жилетов" продолжаются во Франции уже 14 недель. Начавшись в ноябре 2018 года с демонстраций против повышения цен на бензин, они переросли в протесты против экономической политики правительства президента Франции Эмманюэля Макрона, сопровождающиеся массовыми беспорядками и стычками с полицией. 16 февраля в акциях во Франции приняли участие около 42 тысяч человек. Полиция заявила о задержании 26 протестующих.
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