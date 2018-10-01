 Прокуратура назвала убийство журналиста в Словакии заказным | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2018

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Европа

Прокуратура назвала убийство журналиста в Словакии заказным

За убийство журналиста Яна Куцияка исполнителю заплатили 70 тысяч евро, заявляет прокуратура. Деньги убийце, по ее данным, передала предпринимательница Алена Ж.

Демонстрация в Братиславе после убийства Яна Куцияка и Мартины Куснировой

Демонстрация в Братиславе после убийства Яна Куцияка и Мартины Куснировой

Убийство журналиста Яна Куцияка было заказным, заявили в прокуратуре Словакии в понедельник, 1 октября. Заказчик заплатил за него 70 тысяч евро, из них 50 - наличными, а остальные в виде "прощения долга" исполнителю. 

Деньги предполагаемому исполнителю преступления - Томашу С. дала 44-летняя предпринимательница Алена Ж., говорят прокуроры, но их происхождение они не уточняют. Адвокат семьи Куцияк Даниэль Липсиц заявлял, что женщина, скорее, исполняла функции посредника.

Контекст

Отставка главы МВД в связи с убийством журналиста вряд ли положит конец политическому кризису в Словакии. Премьера Фицо обвиняют в нанесении ущерба авторитету страны на международном уровне. (12.03.2018)

Прокуратура Словакии исходит из того, что все четыре ранее задержанных по этому делу человека причастны к преступлению, суд отправил их под арест. У них, в частности, было изъято оружие, которое совпадает с тем, которым было совершено убийство.

Мартина Куснирова  "оказалась не в то время не в том месте"

Представители прокуратуры пока отказываются комментировать возможную причастность к преступлению представителей албанской или итальянской мафий, а также версию о том, что Алена Ж. была просто посредницей. Они ссылаются на то, что это может повредить следствию. Убивать невесту Куцияка Мартину Куснирову преступники, по данным прокуратуры, не собирались, но она "оказалась не в то время не в том месте".

Ян Куцияк и его невеста были застрелены 25 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Это убийство вызвало протесты в стране, после которых в отставку ушли глава правительства Словакии, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов.

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