 Прокуратура Москвы требует лишить супругов родительских прав за участие в акции протеста | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Прокуратура Москвы требует лишить супругов родительских прав за участие в акции протеста

Московская прокуратура в рамках проверки участников акций протеста 27 июля и 3 августа обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая была на митинге.

Акция протеста. Москва. 27 июля 2019 г.

Акция протеста. Москва. 27 июля 2019 г.

Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супружескую пару за участие в акции протеста. Как сообщается во вторник, 6 августа, на сайте ведомства, в настоящее время оно занимается проверкой "по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних".

В результате прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родителей прав на годовалого ребенка за то, что они с ним приняли "незаконное участие" в акции протеста 27 июля.  Ведомство указывает, что "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

Контекст

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"Эксплуатация ребенка"

Таким образом, указывается далее на сайте прокуратуры, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Это, по мнению обвинителей, и стало причиной обращения в суд о лишении их родительских прав.

В мессенджере Telegram появлась фотография, на которой супруги якобы передают своего ребенка Сергею Фомину, который является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках во время митинга.

Единственный не задержанный фигурант

В этой связи интернет-издание Meduza указывает, что на данный момент Фомин - единственный из десяти фигурантов, который остается на свободе, но при этом объявлен в федеральный розыск. В Следственном комитете, а затем и на федеральных каналах России сообщили, что, покидая митинг, Фомин "взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления".

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    Автор: Евгений Жуков


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Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)

 

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Ссылки в интернете

Сообщение Baza в Telegram о требованиях прокуратуры Москвы

Сообщение Baza в Telegram о требованиях прокуратуры Москвы лишить супругов-участников акции протеста 27 июля родительских прав и скриншот из видеоролика, на котором запечатлен момент передачи ребенка

Официальный сайт прокуратуры г. Москва

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