 Прокуратура Констанца хочет проверить данные о незаконных пожертвованиях для АдГ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.11.2018

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Германия

Прокуратура Констанца хочет проверить данные о незаконных пожертвованиях для АдГ

В отношении сопредседателя АдГ Алис Вайдель может быть начато расследование по подозрению в нелегальном финансировании партии из-за рубежа. В АдГ рассказали еще о 150 тысячах евро из Бельгии.

Сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель

Сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель

Прокуратура в городе Констанц на юге Германии намерена провести расследование, связанное с сообщениями СМИ о возможном нелегальном зарубежном финансировании правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщило в среду, 14 ноября, агентство dpa.

Следственные действия могут начаться лишь после снятия депутатской неприкосновенности с сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel), на чью избирательную кампанию предположительно и были перечислены из Швейцарии пожертвования на общую сумму около 130 тысяч евро.

Контекст

По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ получила 130 тысяч евро из Швейцарии на предвыборную компанию одной из ее лидеров Алис Вайдель. Это противоречит немецким законам. (12.11.2018)

По итогам прошедших 24 сентября выборов в бундестаг партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сформировала третью по величине парламентскую фракцию. DW - подробнее о немецких правых популистах. (24.09.2017)

В берлинском районе Марцан на некоторых избирательных участках правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" заняла на выборах 24 сентября первое место. Репортаж DW. (10.10.2017)

Прокурор Констанца уже отправил соответствующий запрос в бундестаг. Парламентский ответ должен последовать в течение 48 часов, то есть не позднее пятницы, 16 ноября.

В АдГ рассказали еще о 150 тысячах евро из Бельгии

Одновременно в АдГ сообщили, что, помимо средств из Швейцарии, на счета партии в округе, где баллотировалась Вайдель, поступили 150 тысяч евро из Бельгии. Деньги пришли в местное отделение АдГ 13 февраля, но после внутренней проверки были отправлены 9 мая отправителю, обозначенному как "Stichting Identiteit Europa". Как подчеркнули в АдГ, партия, по собственным оценкам, имела право принять это пожертвование из Бельгии, но не стала этого делать, так как личность жертвователя и его мотивы остались невыясненными.

11 ноября германские общественно-правовые медиакомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung выпустили расследование, в котором утверждалось, что с июля по сентябрь 2017 года от "одной швейцарской фармакологической компании" на счет организации АдГ в округе, где Вайдель баллотировалась в бундестаг, были сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро.

Сама сопредседатель фракции АдГ в ответ на запрос журналистов, расследовавших дело, указала, что в сентябре 2017 года впервые узнала о "непрошеных пожертвованиях", а позднее высказалась за возврат денег, поскольку "усомнилась в их законности". Средства были возвращены, но лишь в апреле 2018 года.

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