Продюсер Telegram-канала Mash задержан после расследования о SSJ 100

Продюсер Telegram-канала Mash Михаил Кумбров, занимавшийся расследованием об авиакатастрофе в Шереметьево, задержан по части 3 статьи 327 УК РФ об использовании заведомо подложного документа. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщило агентство РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу Москве.

За совершение данного преступления предусматривается штраф или арест на срок до шести месяцев.

По сведениям "Интерфакса", продюсер якобы просил авиадиспетчеров Московского центра автоматизированного управления воздушным движением предоставить ему записи переговоров экипажа лайнера SSJ 100, сгоревшего после посадки. При этом, по утверждению агентства, свой запрос мужчина якобы подтвердил поддельным запросом от Генпрокуратуры РФ.

"Под сильнейшим давлением"

Между тем генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов заявляет, что "никаких "корочек" (документов. - Ред.), про которые сейчас пишут", не было. Он добавил, что сотрудник был задержан еще 8 мая, но до сих пор находится в полиции. В течение восьми часов к нему не пускали адвоката, а на следующий день в редакцию пришли с обысками, в ходе которого забрали все компьютеры и допросили несколько сотрудников.

Как поясняют в самом Telegram-канале, журналист остается в изоляторе временного содержания "под сильнейшим давлением", "часть ребят провела по 6 часов на допросах, "им угрожали, на них давили из них пытались вытащить сведения, которых у них быть не может".

Катастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва - Мурманск. Вскоре после вылетаэкипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.

Вечером 5 мая,на сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти РФ полностью прекратить полеты Sukhoi Superjet-100 в России. На момент написания этого текста подписи под ней поставили более 182 тысячи человек. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле видели сообщение о сборе подписей за приостановку эксплуатации самолета. Однако, по его словам, такое решение могут принять "только компетентные авиационные органы".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Что удалось узнать о катастрофе MH17 MH17 был сбит российским "Буком" Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Маршрут "Бука" Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Место запуска ракеты Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Альтернативные версии Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Виновные лица На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Следствие ищет свидетелей На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Расследование Bellingcat Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Российская версия В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук". Автор: Александра Елкина

