Продажи Lada в Европе растут. Что это - успех или игра со статистикой?

В июле, незадолго до ухода компании "АвтоВАЗ" в корпоративный отпуск (продлится с 23 июля по 12 августа), были озвучены рекордные за последние несколько лет показатели по продажам выпускаемых им автомобилей Lada на российском и внешних рынках. Внутри страны спрос за первые шесть месяцев года вырос на 21,1 процента, за рубежом - на 64 процента. Продажи в ЕС выросли на 10,7 процента. DW решила разобраться, можно ли считать это успехом, за что европейцы любят российскую марку и как отличаются цены на автомобили Lada в России и Германии.

Данные по продажам в России и за ее пределами. Распределение по странам

В силу своей сравнительной доступности автомобили марки Lada остаются самыми продаваемыми среди новых машин в России. По данным "АвтоВАЗа", в первом полугодии 2018 года на внутреннем рынке было реализовано почти 170 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели более чем на 21,1 процента.

Николя Мор и Lada Vesta на московском автосалоне в 2016 году

Рост продаж на внешних рынках в процентах выглядит еще масштабнее - 64 процента. Однако в единицах показатель смотрится скромнее - за пределами России за 6 месяцев года было продано в 10 раз меньше машин, чем на внутреннем рынке - 16 592 автомобиля.

В общей сложности автомобили Lada поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Основными рынками сбыта являются государства - члены ЕАЭС Беларусь и Казахстан. На долю этих стран пришлось более 10 тысяч проданных за границей авто. Популярны машины Lada и в других странах СНГ, в частности в Узбекистане. Кроме того, как сообщила в июле пресс-служба "АвтоВАЗа", в первом полугодии марка вышла на три новых рынка - Кубы, Чили и Туниса.

Успех Lada Vesta в ЕС преувеличен

На долю стран ЕС пришлось всего 2770 новых Lada. Это 16,7 процента от всех экспортных продаж марки за первое полугодие и всего 0,035 процента от общего числа продаж новых автомобилей на рынке Евросоюза. "Несмотря на достигнутый рост, объемы реализации российских автомобилей в странах Евросоюза остаются очень низкими", - констатируют эксперты аналитического агентства "Автостат".

Производство машины Lada Granta на заводе "АвтоВАЗ"

Значительным прорывом могло показаться улучшение показателей Lada Vesta в ТОП-100 самых продаваемых в Европе моделей (был опубликован 30 июля на сайте focus2move). Эта модель поднялась за год в рейтинге с 72-го на 56-е место. Информационные ресурсы моментально растиражировали информацию о том, что продажи Vesta в Европе увеличились почти на 50 процентов за полгода, превысив 52 тысячи экземпляров.

При этом не уточнялось, что речь идет не о рынке ЕС: рейтинг аккумулирует в себе данные не только из стран, входящих в Евросоюз, но и из России, Украины, Турции и других стран Центральной и Восточной Европы.

За что европейцы любят Lada: ностальгия и тяга к ремонту своими руками

Руководитель аналитического отдела "Автостат" Андрей Топтун рассказал DW, что некоторые модели "АвтоВАЗа" традиционно находили своего покупателя в Европе еще в советское время. Тогда особой популярностью пользовалась полноприводная "Нива" - ВАЗ 21-21. К слову, этот внедорожник продавался даже в Австралии и Новой Зеландии. Сегодня европейцы также обращают внимание в первую очередь на "преемницу" той самой "Нивы" - Lada 4х4 - и сравнительно недавно появившуюся Vesta.

В июле "АвтоВАЗ" прекратил сборку автомобилей Lada Priora

Эксперт не склонен связывать успех Vesta с приходом в команду менеджеров "АвтоВАЗа" экспатов, а в состав акционеров - компаний Renault и Nissan. "Vesta нельзя назвать детищем нового менеджмента. Это, конечно, может преподноситься как заслуга Бу Андерссона (был гендиректором "АвтоВАЗа" в 2009-2013 годах. - Ред.), но на самом деле автомобиль проектировался еще чуть ли не при Владимире Каданникове (возглавлял "АвтоВАЗ" в 1988-2005 годах. - Ред.). Те давнишние разработки (за исключением дизайна) и легли в основу Vesta", - заявил Топтун. По его мнению, основное конкурентное преимущество модели заключается в невысокой цене.

Что касается Lada 4x4, то, как говорит эксперт, ее во многом покупают, что называется, по старой памяти. "К тому же в этом сегменте - настоящих внедорожников - по такой цене ничего не найти. И не забывайте, что есть такая особая категория людей, которые любят все делать своими руками. Lada - это идеальный для этого автомобиль", - отмечает Топтун.

Немецкий рынок: дилеры, цена и портрет покупателя

В Германии продажами автомобилей Lada занимаются 240 салонов, в Австрии - 40. Такие данные сообщил DW Бернд Хак (Bernd Haack), представитель LADA Automobile GmbH (независимая от "АвтоВАЗа" компания, которая занимается реализацией в Германии пяти моделей Lada).

В салонах этой компании Vesta в базовой комплектации стоит 12 тысяч евро (вариант "люкс" - 14 150 евро), а Lada 4x4 - 11 тысяч евро. По курсу ЦБ в рублях на 1 августа 2018 года Vesta в Германии, таким образом, стоит 879 тысяч рублей, 4х4 - 805,8 тысячи рублей. Цена на Vesta в базовой комплектации в России составляет 585 тысяч рублей, 4x4 - 470 тысяч.

Сказать о том, что спрос на Lada среди немцев огромен, нельзя. Так, например, представитель кёльнского автоцентра Alard Майк Вемайер (Maik Wehmeyer) рассказал DW, что в 2017 году клиенты Alard купили всего 40 автомобилей Lada. Покупателями стали в основном представители старшего поколения, которым нравятся новые автомобили по невысокой цене.

Среди отдавших предпочтение внедорожникам Lada также встречаются лесники и охотники. По наблюдению Вемайера, многие выходцы из России и стран бывшего СССР считают Lada хорошим по качеству автомобилем. Другие отмечают подходящее соотношение цены и мощности автомобиля.

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