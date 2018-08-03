Продажи "Русала" упали из-за санкций США

Российская компания "Русал" в понедельник, 6 августа, опубликовала первую финансовую отчетность с тех пор, как подпала под санкции США четыре месяца назад. Согласно документу, размещенному на сайте "Русала", во втором квартале 2018 года снизились продажи и выручка компании.

Так, с апреля по июнь 2018 года компания продала 783 тысячи тонн первичного алюминия и сплавов, что на 182 тысячи меньше, чем за период с января по март. Таким образом, во втором квартале текущего года выручка "Русала" составила 2,25 млрд долларов - почти на 500 млн долларов меньше, чем по итогам первых трех месяцев года. При этом выручка за второй квартал прошлого года была равна 2,46 млрд долларов. Скорректированная чистая прибыль за апрель - июнь 2018 года составила 218 млн долларов, что почти на 100 млн долларов меньше показателя первого квартала (317 млн долларов).

Санкции привели к росту цен на глинозем

"Торговые войны и введение импортных пошлин наряду с санкциями OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами. - Ред.) привели к значительному росту премий и цен, увеличив расходы основных потребителей алюминия", - говорится в отчете "Русала". Кроме того, "с начала этого года алюминиевый рынок испытывает серьезное негативное воздействие, вызванное перебоями в поставках".

Отмечается, в частности, что в апреле сильно выросла цена на глинозем, который "Русал" поставляет на европейские алюминиевые заводы. По данным компании, это вызвано введенными против нее санкциями, а также сокращением объема производства глинозема на заводе Alunorte в Бразилии.

После публикации "Кремлевского доклада" в апреле США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список в числе прочих попал и концерн "Русал". Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".

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