Продажа "Ведомостей" оказалась под угрозой срыва

Основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович готов выйти из сделки по покупке российской газеты "Ведомости". Об этом сообщило в четверг, 23 апреля, издание The Bell, сославшись на имеющееся в его распоряжении письмо Голубовича генеральному директору "Ведомостей" Глебу Прозорову.

По данным The Bell, в качестве причин, мешающих покупке газеты, Голубович назвал проблемы экономического характера, связанные с кризисом, а также "резонанс и политизированность конфликта в редакции". "Причины конфликта я оценивать сейчас не хочу, но нежелание урегулировать конфликт очевидно связано с интересами конкретных медиаменеджеров", - пишет Голубович.

Ранее стало известно о конфликте между новым и.о. главного редактора "Ведомостей" Андреем Шмаровым и значительной частью сотрудников редакции, которая выступала против его назначения. Шмаров запретил публиковать тексты на основе опросов "Левада-центра" и критиковать обнуление президентских сроков Путина. Кроме того, и. о. главреда удалил с сайта издания колонку с критикой в адрес главы "Роснефти" Игоря Сечина и в материале о продаже венесуэльских активов "Роснефти" переписал заголовок на противоположный по смыслу.



Нынешние акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур в середине марта сообщили, что договорились о продаже этого издания Алексею Голубовичу и владельцу газеты "Наша версия" Константину Зятькову. Сделка не закрыта, но Кудрявцев ранее заявил, что уже с 18 марта начнется переход активов под управление новых собственников.

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