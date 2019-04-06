 Программы кандидатов: чем отличаются идеи Порошенко и Зеленского | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 11.04.2019

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Украина

Программы кандидатов: чем отличаются идеи Порошенко и Зеленского

Кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский изложили в своих предвыборных программах во многом похожие идеи. Они часто касаются сфер, на которые президент непосредственно не влияет.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

В своих предвыборных программах кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский обозначили путь, которым страна, по их мнению, должна двигаться ближайшие пять лет. DW вместе с экспертами проанализировала эти программы, размещенные на сайте ЦИК.

Разные целевые группы

Свою программу "Великая держава свободных и счастливых людей" Петр Порошенко изложил в виде перечисления достижений его предыдущего "президентства", которые переплетаются с обещаниями на следующую "пятилетку". Описывая планы, Порошенко чаще всего использует в тексте слово "мы". Его программа заканчивается предложением "Украина - это Европа!", которое эксперты считают собирательным посланием тем, кто хочет дальше двигаться по пути, избранному в 2014 году.

Программа Владимира Зеленского "Украина моей мечты" написана от первого лица очень простыми короткими предложениями, которые больше нацелены на эмоции. Она начинается с эмоционального описания представления Зеленского о том, какой должна быть страна, и заканчивается словами: "Изменим Украину вместе!", которые, по мнению экспертов, апеллируют к стремлению людей объединить страну.

"Программа Порошенко - это типичные обещания в типовой стилистике. Она больше рассчитана на людей более опытных, которые уже сделали свой жизненный выбор. Программа Зеленского - это очерк, где мазками указаны возможные ориентиры и цели без конкретики, как их можно достичь. Она рассчитана на молодых, которые не имеют жизненного опыта, далеки от процесса принятия решений", - сказал в интервью DW ведущий эксперт Центра Разумкова Виктор Замятин.

Безопасность и армия

В программах обоих кандидатов декларируется движение Украины в НАТО. Владимир Зеленский предлагает сделать это посредством референдума. Петр Порошенко обещает, что Украина в 2023 году получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО и подаст заявку на вступление в ЕС. Зеленский вспоминает о ЕС только как о партнере в реализации отдельных проектов.

Оба кандидата стремятся вернуть оккупированные территории Украины в Крыму и Донбассе. При этом Зеленский обещает еще и "заставить агрессора возместить причиненные убытки". Порошенко уверяет, что возвращение Донбасса и Крыма произойдет "политико-дипломатическим путем" с помощью международных санкций и международной миссии ООН, тогда как Зеленский снова предлагает привлечь к решению конфликта гарантов Будапештского меморандума.

Оба кандидата указывают на необходимость укреплять украинскую армию. Петр Порошенко обещает модернизировать ее, оснастить новейшими образцами оружия и техники и поднять уровень социального обеспечения военнослужащих. Владимир Зеленский делает акцент на преодолении коррупции в оборонке и обещает "сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов".

Эксперт программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечает, что приоритеты в сфере безопасности обоих кандидатов особо не отличаются, поскольку не содержат конкретных путей реализации написанного. "Это набор деклараций и лозунгов. В частности, определение Порошенко точной даты получения ПДЧ в НАТО является популистским, потому что это зависит не от него, а от ряда внешних факторов", - говорит Мельник. Он критикует и инициативы Зеленского. "Зарплаты по стандартам НАТО нет. Каждая страна альянса сама устанавливает зарплату военным, в зависимости от ее экономического развития. Такие заявления - это популизм", - считает эксперт.

Борьба с коррупцией и суды

В наиболее востребованных реформах - антикоррупционной и судебной - оба кандидата ничего нового не предлагают, а только повторяют известные клише. Владимир Зеленский хочет, чтобы простые споры решали мировые судьи, которых выбирал народ, а для уголовных преступлений из представителей того же народа был создан суд присяжных. Антикоррупционным органам и Высшему антикоррупционному суду он обещает поддержку, а обличителям коррупции - материальное поощрение.

Контекст

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В программе Петра Порошенко судебная реформа вообще не упоминается, а антикоррупционную реформу он представляет как свершившийся факт. "Введение декларирования доходов и состояния чиновников всех уровней, привлечения к ответственности коррупционеров, вывод из тени государственных закупок и ликвидация коррупционных схем уже позволили направить в бюджет сотни миллиардов гривен", - говорится в программе действующего президента.

"Порошенко фиксирует только свои победы. А инициатива Зеленского давать материальное поощрение обличителям коррупции в украинском менталитете может сработать. Люди будут получать свой процент от состояния уличенных коррупционеров и не будут терпимыми к ним", - считает представитель антикоррупционной организации State Watch Глеб Каневский.

Либеральная экономика

Оба кандидата декларируют много инициатив в экономической сфере. В частности, и Порошенко, и Зеленский предлагают делать ставку на IТ-сектор и обещают инвесторам защиту их средств, а также почти слово в слово повторяют в своих программах, что Украине нужна замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. "Хотя кандидаты разные, их программы похожи, в частности чрезвычайно либеральные, что касается экономики. Но там очень мало конкретики", - говорит экономист Центра экономической стратегии Дария Михайлишина.

По ее словам, не стоит забывать, что, согласно Конституции, полномочия президента в экономической сфере достаточно ограничены. "Поэтому даже если они многое обещают сделать, вряд ли им это удастся выполнить. Ведь за экономику в стране ответственны правительство и парламент", - отмечает эксперт.

Предвыборная экзотика

В программах кандидатов есть и экзотические инициативы. В частности, Владимир Зеленский предлагает ввести экономический паспорт украинца. Идея состоит в том, что каждый ребенок получил бы право накапливать на своем счету средства от реализации государством природных благ (недра, земля и т.д.). А по достижении совершеннолетия он получит эти накопления как собственный стартовый капитал.

Петр Порошенко же ставит в предвыборной программе цель, чтобы Украина стала одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы. Для этого он предлагает лозунг: "Модная страна, которую открывает мир". Эксперты же указывают на то, что ни первую, ни вторую "оригинальные" инициативы кандидатов реализовать невозможно.

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