Проблемы мусорного полигона в Шиесе вернулись в Москву

Заварить чай и приготовить бутерброды - Федор Морозов каждый день собирается на пикет как на работу. Ровно в девять утра он должен быть на Пушкинской площади. На столе печенье, бананы и батон. "Термос подарили неравнодушные люди. Да и вообще всю еду принесли сочувствующие", - говорит Федор. Сам он москвич, на Севере никогда не бывал. Раньше работал слесарем на заводе по производству авиационных двигателей. Летом случайно, в интернете, узнал про противостояние в Шиесе - федеральные каналы молчат о многотысячных митингах - и решил поехать в Архангельскую область, чтобы помогать местным активистам. Пару недель назад вернулся из Шиеса.

Теперь Федор сам экоактивист. В Москве каждый день рядом с бронзовым Александром Пушкиным рассказывает прохожим про ситуацию в Шиесе: "Конечно, подходят. По несколько десятков человек за день. Расспрашивают. Понимают, что у нас одна общая беда и делить нам нечего".

Жители Архангельской области против мусорного полигона в Шиесе

Шиес - это маленькая железнодорожная станция, которая находится рядом с границей Архангельской области и Республики Коми. Множество болот в районе Шиеса через ручьи и реки питают реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. По планам сюда должны свозить отходы из Москвы. Власти мусорный полигон назвали "экотехнопарком".

Экоактивисты Федор Морозов и Анатолий Куценков

Здесь будут складировать брикеты с измельченным мусором, завернутые в полиэтиленовую пленку (так называемые "хвосты" - мусор, который не может повторно использоваться в производстве). Инвестор ООО "Технопарк" заявляет, что будут соблюдаться экологические нормативы, и обещает последующую рекультивацию территории площадью 5 тысяч гектаров.

Местные же жители считают, что тайгу хотят превратить в помойку. 26 августа 2019 года "Левада-центр" опубликовал данные опроса, проведенного среди жителей Архангельской области. Согласно им, 95% респондентов выступили против строительства мусорного полигона в Шиесе, за - 3%. В Архангельске, Котласе и Сыктывкаре регулярно проходят митинги, на которые собираются тысячи человек.

Экоактивисты на Пушкинской площади

Власти не ожидали такого сопротивления во, вроде бы, таком медвежьем углу. Людей в районе Шиеса живет мало. Сейчас стройка остановлена. Активисты просто не дают работать строителям. Полигон - это инициатива московского правительства. Столица уже давно задыхается от мусора. Сами горожане о Шиесе не слышали.

"Нет, не знаю про Шиес, - признается коренная москвичка Вера Бурлакова. - В Москве очень много мусора, и если его будут увозить на Север, лично я в этом ничего плохого не вижу". Такого же мнения придерживаются и большинство опрошенных DW горожан: чем дальше увезут отходы из столицы - тем лучше. Но ребят, которые целый день стоят на пронизывающем холоде, жалеют. Правда, времени, чтобы расспросить пикетчиков об их целях, у вечно спешащих москвичей нет.

Экоконфликт превращается в гражданский протест

Москвич Федор Морозов с другом Анатолием Куценковым каждый день с 9 утра и до 21 часа на Пушкинской площади рассказывают прохожим о проблеме. Анатолий - из Орловской области. В Москве ночует то у друзей, то в хостеле. Из-за Шиеса даже поссорился с супругой. "С женой у меня разногласия. Она считает, что я занимаюсь не тем. Но я знаю, зачем здесь стою! Стою за будущее своих детей!", - восклицает Анатолий.

В конце ноября полицейские задержали активистов и всех отвезли в ОВД "Тверской". Сотрудники правоохранительных органов забрали у них баннер. Всем выписали штраф в сорок тысяч рублей за нарушения правил проведения пикета. И запретили вывешивать баннеры и использовать флаги. Разрешили только не снимать красную футболку. "За нами следят. Постоянно ходит человек, круги наматывает вокруг памятника Пушкину. Уже стали с ним здороваться", - смеется Морозов.

В последнее время ситуация в Шиесе переросла экологический конфликт - он превращается в гражданский протест. Экоактивисты считают, что далекий Север объединил тысячи людей по всей стране. Им обидно, что москвичи не хотят знать, куда девается мусор из столицы.

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