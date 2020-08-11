Проблемы Игоря Коломойского в США: что известно на данный момент

Украинский олигарх Игорь Коломойский может лишиться части своих американских активов. Минюст США добивается их конфискации, подозревая Коломойского в отмывании денег. DW собрала факты, известные на данный момент.

О каких активах идет речь?

Речь идет о коммерческой недвижимости, которая принадлежит Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам в Далласе (штат Техас) и городе Луисвилл (штат Кентукки), рыночную стоимость которой американские правоохранительные органы оценивают в 70 миллионов долларов США. В Луисвилле украинцу принадлежит 31-этажный офисный центр, известный как PNC Plaza. По данным американских следователей, нынешние собственники купили это здание в 2010-2011 годах за 77 миллионов долларов. Тогда же компания, подконтрольная Коломойскому, купила и второй объект, конфискации которого добивается Минюст США - участок в Далласе почти в восемь гектаров с тремя офисными зданиями и парковкой. Этот актив был приобретен за 47 миллионов долларов.

Имущество уже конфисковано?

Пока что нет. Минюст США 6 августа подал иск в окружной суд южного округа штата Флорида о гражданской конфискации этих двух объектов, обосновав его подозрением в отмывании денег преступного происхождения. Иск подан по месту расположения центрального офиса группы компаний, которой принадлежит недвижимость. Суд пока не рассматривал иск. Процедура гражданской конфискации в Соединенных Штатах предусматривает, что владелец "подозрительного" имущества должен доказать законность средств на его приобретение, иначе оно будет конфисковано.

В чем обвиняют Коломойского?

Американские следователи заявляют, что активы в США частично приобретены за средства, преступным путем выведенные из "Приватбанка". Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов брали кредиты в подконтрольном им до 2016 года банке, констатируют американские следователи, и не возвращали деньги, либо возвращали лишь частично за счет новых кредитов, полученных в "Приватбанке". В результате банк был национализирован и его пришлось докапитализировать на 5,5 миллиардов долларов. В преступной схеме, считает следствие, было задействовано большое количество компаний в различных юрисдикциях, а над "прикрытием" преступных операций в банке работала целая армия сотрудников, которые оформляли операции так, чтобы они имели легальный вид.

Одно из отделений "Приватбанка"

Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" 7 августа отверг обвинения в преступном происхождении средств. "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с "Евразом", и доходов от другого бизнеса, которые хранились в "Приватбанке", - заверил Коломойский. В 2007 году Evraz Group российского миллиардера Романа Абрамовича купила у украинского олигарха пять металлургических предприятий, заплатив около миллиарда долларов наличными, а остальные - пакетом акций Evraz.

Как деньги "Приватбанка" попадали в США? Версия следствия

Всего в США Коломойский и Боголюбов купили активов на сотни миллионов долларов - значительно больше, чем сейчас требует конфисковать Минюст. Кроме двух объектов недвижимости в Луисвилле и Далласе, украинцы приобрели также почти полмиллиона квадратных метров недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане и завод по производству мобильных телефонов в штате Иллинойс и прочее. Почему иск о гражданской конфискации подан сейчас именно против данных двух объектов в Луисвилле и Далласе, Минюст США не уточняет.

В то же время, ведомство подчеркивает, что в данном случае обладает прямыми доказательствами того, что недвижимость куплена частично на средства, которые представляют собой кредиты "Приватбанка", растраченные мошенническим путем. В частности, не менее 13 из 77 миллионов долларов, уплаченных за бизнес-центре в Луисвилле, были предоставлены "Приватбанком" в кредит Запорожскому и Никопольскому заводам ферросплавов Коломойского и Боголюбова на "финансирование текущих операций".

Заводы должны были вернуть кредит из собственной выручки. Однако вместо Запорожья и Никополя часть выданных кредитов оказались через офшоры в США, а погашена львиная доля кредита была новыми кредитами "Приватбанка", выданными подконтрольным владельцам группы "Приват" офшорным фирмам. Для покупки недвижимости в Далласе, отмечают следователи, были потрачены 15 миллионов долларов, взятых на "финансирование текущих операций" Покровского горно-обогатительного комбината.

Как работала "схема"? Детали

Согласно документам Минюста США, миллионные займы, выданные для "кредитования текущих операций" украинским заводам Коломойского и Боголюбова, частично выводились на счета подконтрольных украинским олигархам офшорных компаний в дочерней структуре "Приватбанка" на Кипре. За эти средства впоследствии покупалась коммерческая недвижимость в США. Один из примеров того, как работала эта схема: металлургический завод в штате Огайо был куплен за кредит, выданный на "покупку марганцевой руды" одной из украинских компаний группы "Приват". Деньги были положены на депозит в кипрской "дочке" "Приватбанка", а затем сняты со счетов 13 офшорных фирм с помощью в общей сложности 17 транзакций. Вся сделка, констатируют следователи, заняла восемь минут и предназначалась лишь для "запутывания следов". Всего в документах Минюста США приведены подробные примеры мошеннического вывода в Соединенные Штаты сотен миллионов долларов.

Офис доверенных лиц Коломойского находится на 55 этаже Southeast Financial Center в Майами

В схеме вывода средств, говорится в документах следствия, были задействованы сотни офшорных компаний с признаками фиктивности. 56 из них были зарегистрированы по одному адресу в кипрском городе Лимасол. Нередко должностными лицами офшорных компаний были сотрудники "Приватбанка".

Для инвестирования средств в США доверенными лицами Коломойского и Боголюбова - американцами Мордехаем Корфом и Ури Лейбером - был создан ряд компаний, зарегистрированных в штате Делавэр, который считается "американским офшором". Эти компании были объединены в условную группу "Оптима", офис которой находится в Майами. Корф и Лейбер, отмечают следователи, получили десятки миллионов долларов за свои услуги, в частности, из средств "Приватбанка" и имели тесные дружеские отношения с представителями топ-менеджмента банка.

Грозит ли Коломойскому американская тюрьма?

На основании поданного гражданского иска во Флориде - нет. В Минюсте отмечают, что упомянутые в гражданском иске лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде. В то же время, дело еще может обернуться для Коломойского и Боголюбова уголовным преследованием в США - за его расследование уже взялось ФБР, в частности отдел международной коррупции. 4 августа, как сообщают американские СМИ, в офисе группы компаний "Оптима" в Майами прошли обыски, были изъяты документы и компьютеры. За отмывание денег преступного происхожденияв Соединенных Штатах грозит до 20 лет лишения свободы. В то же время, расследование уголовного дела может длиться много лет, ведь правоохранителям придется обращаться за правовой помощью к целому ряду стран и требовать для изучения огромные объемы банковской документации по тысячам транзакций.

Что будет с конфискованными активами?

В случае, если присяжные в суде признают конфискацию правомерной, деньги пойдут в федеральный бюджет США. Во многих случаях гражданской конфискации федеральные ведомства направляют средства на финансирование правоохранительных органов штата, по иску которого были конфискованы средства. В некоторых случаях деньги направляются на компенсацию ущерба жертвам преступлений. В исках Минюст США отмечает, что жертвами преступлений Коломойского и Боголюбова стали вкладчики "Приватбанка", доверием которых владельцы злоупотребляли в своих интересах, а также украинские налогоплательщики, за счет которых Нацбанк вынужден был спасать финучреждение. Впрочем, юридически статус пострадавших в Украине в исках никак не зафиксирован.

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