Проблемы в ресторане: как решают их немцы

По статистике, три четверти жителей Германии, по меньшей мере, раз в месяц ходят в ресторан. Что нужно и можно делать, если, скажем, еда невкусная? А если заказа приходится ждать слишком долго? Если официант хамит? Если счет все не несут и не несут? Платят меньше? Не платят вообще? DW разбиралась.

Обязан ли хозяин ресторана сразу посадить гостей, которые заказали столик и пришли вовремя?

Да, обязан. Принятие заказа в ресторане, в том числе по телефону, - это в Германии аналогично подготовке к заключению контракта (на обслуживание в ресторане и оплате счета за это), что, в частности, обязывает в обговоренное время держать для гостей свободный столик. Только минут через 15-20, если гости все еще не пришли, за этот столик можно посадить других людей. Впрочем, считается, что 15 минут ожидания "своего" столика - не трагедия и для пунктуальных гостей. Но потом они могут спокойно уехать домой, потребовав у хозяина ресторана оплатить такси, которое привезло их сюда. Или пойти поесть в какое-нибудь другое место, предъявив позже счет в ресторане, где напрасно был заказан столик. Если он выше, чем стоил бы аналогичный обед или ужин в том ресторане, где людей "прокатили", то разницу, скорее всего, придется им компенсировать.

С другой стороны, если гость, заказывая столик, обговорил с рестораном определенное меню (например, заказал утку по-пекински, которую обычно готовят за сутки), а потом за полчаса до назначенного времени отказался от заказа, то ресторан может потребовать от него оплатить это меню.

Как долго принято в Германии ждать в ресторане заказанной еды? И можно ли из-за слишком долгого ожидания потребовать скидку?

Определенного немецким законом максимального времени ожидания заказа нет. Все зависит от того, что именно и в каком именно ресторане заказаны блюда и напитки. Но есть соответствующие судебные прецеденты. Так, напитки должны подать самое позднее в течение 20 минут, а еду - максимум через полчаса. Если вы не дождались, можно, в принципе, вставать и уходить, - разумеется, сказав об этом официанту.

Или потребовать скидку. В таком случае лучше всего сначала предупредить официанта: "Еще пять минут ожидания, и я не буду оплачивать счет полностью".

Несколько лет назад земельный суд в Карлсруэ рассматривал жалобу по поводу того, что заказанный на 12 часов дня обед группы, которая праздновала первое причастие ребенка, задержался на полтора часа, так что десерт подали уже после четырех. Судьи присудили гостям 30 процентов компенсации. То есть они оплатили только 70 процентов суммы ресторанного счета за обед.

Можно ли заплатить меньше, чем указано в меню, если качество еды плохое?

Тут весь вопрос в том, что считать "плохой" едой. Отчасти это дело вкуса. Но если блюдо пересолено, подгорело, стейк невозможно прожевать, рыба нехорошо пахнет, - тогда претензии обоснованы. Правда, сначала гость должен предоставить официанту возможность исправить ошибку: например, принести новый стейк. Кроме того, требовать скидку нужно сразу, как только вы попробовали принесенное блюдо. Съесть половину, и только потом жаловаться на качество не рекомендуется.

Кто оплатит чистку, если официант прольет вино или соус на платье или брюки?

Здесь в Германии существуют твердые правила. Отвечает в этом случае хозяин ресторана. Как он разберется с нерадивым официантом, - это уже его дело. Хозяин ресторана обязан оплатить чистку, а если пятно удалить не удастся, - заплатить за испорченную одежду.

Можно ли в Германии просто уйти из ресторана, не заплатив, если счет долго не несут?

И да, и нет. Во-первых, счет нужно потребовать, и лучше всего - не один раз. Если его и через 20-30 минут не принесли, можно уходить. Но в этом случае обязательно оставьте в ресторане свой адрес и/или телефон, причем лучше всего при свидетелях. Если ресторан позже потребует оплатить счет, прислав его, скажем, по почте, надо платить. Но никакие почтовые расходы или, скажем, пеня в этот счет включаться не должны, - только то, что вы съели и выпили.

Один из нашумевших приговоров был сделан здесь судом по гражданским делам в Гармиш-Партенкирхене. Хозяин дорогого ресторана подал в суд на гостя, который ушел, не заплатив за заказанную бутылку белого вина. Выяснилось, что температура принесенного официантом вина была 15 градусов, тогда как белое, если оно не слишком сухое, принято пить при температуре 8-10 градусов. Поэтому иск отклонили. На решение суда в пользу гостя повлияла и грубость официанта. Когда гость высказал ему свои претензии по поводу слишком теплого вина, официант отрезал: "Вино из подвала. Что нам его, в холодильнике хранить?!"

Смотрите также:

Как не ошибиться в общении с немцами "Привет" или "Добрый день" Приветствие "Hallo!" в Германии означает примерно то же, что русский "Привет!". Как раз по телефону немцы отвечают так редко. По телефону принято, поднимая трубку, называть свое имя, - особенно, если вам звонят на работу. Что касается "Hallo!", то людей старшего возраста и начальство все же лучше приветствовать более почтительно: "Guten Tag!" - то есть "Здравствуйте!", "Добрый день!"

Как не ошибиться в общении с немцами Рукопожатие всегда Иностранцы нередко подтрунивают над немцами, иронизируя по поводу их привычки пожимать руки друг другу по любому поводу. Руку в Германии подают все - мужчины, женщины и даже дети. Подают при встрече, при прощании, заключая сделку, поздравляя кого-то с днем рождения или, скажем, с успешно выдержанным экзаменом.

Как не ошибиться в общении с немцами Сколько раз целоваться С кем целоваться при встрече и сколько раз: один, два (в обе щеки) или три? Сколько раз - этого в Германии точно не знает никто. Но целуются и заключают в объятия, разумеется, лишь родных и друзей. Просто хороших знакомых и коллег немцы часто приветствуют, комбинируя рукопожатие с последующим поцелуем (можно и в обе щеки).

Как не ошибиться в общении с немцами "Ты" или "Вы"? При знакомстве в Германии всегда сначала выбирают официальное обращение "Вы". Так следует обращаться и к шефу, независимо от его возраста. На "ты" немцы обычно переходят с близкими знакомыми, коллегами примерно одного возраста и в кругу ровесников – приятелей. Если разница в возрасте между двумя людьми существенна, принято, чтобы старший предлагал младшему перейти на "ты". Если, конечно, захочет.

Как не ошибиться в общении с немцами Извините, пожалуйста! "Entschuldigen Sie, bitte!" или "Verzeihung!", то есть "Извините, пожалуйста" или "Прошу прощения", в Германии произносят, если, скажем, случайно кого-то толкнули. Но также если хотят спросить о чем-то или о чем-то попросить.

Как не ошибиться в общении с немцами Пунктуальность Опаздывать даже на свидания или в гости, не говоря уже о деловых встречах, немцы очень не любят. Они ценят и собcтвенное время, и чужое. Правда, немецкая молодежь в этом случае более либеральна (скажем так). В любом случае, если вы опаздываете, лучше предупредить об этом своевременно - например, по телефону.

Как не ошибиться в общении с немцами Разуваться или нет? Гостям в немецких квартирах разуваться не обязательно - если, конечно, это не просят специально хозяева. Часто они и сами ходят по дому в уличной обуви. Если же вы хотите, чтобы гости сняли ее, - предложите им тапочки.

Как не ошибиться в общении с немцами Приятного аппетита! Приступать к трапезе, пока не подали еду всем, считается в Германии неприличным. Исключением может быть лишь настоятельная просьба хозяев начать есть, "пока не остыло". И обязательно надо пожелать друг другу приятного аппетита. Автор: Инга Ваннер



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp