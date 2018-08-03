 При теракте в Кабуле погибли 3 солдата НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2018

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Мир

При теракте в Кабуле погибли 3 солдата НАТО

Два солдата НАТО из Афганистана и один из США ранены в результате недавнего теракта. Еще трое убиты. Их гражданство не сообщается.

Раненый солдат во время теракта в Кабуле, 22 июля 2018 г.

Раненый солдат во время теракта в Кабуле, 22 июля 2018 г.

В результате самоподрыва смертников в Афганистане были убиты, помимо прочих, три солдата НАТО. Еще три солдата - гражданин США и два гражданина Афганистана - получили ранения, сообщило руководство Североатлантического альянса в воскресенье, 5 августа. Из каких стран родом убитые солдаты, пока не сообщается.

Контекст

На фоне сообщений об успехах весеннего наступления "Талибана" все понятнее желание стран-соседей Афганистана наладить контакты с радикальным движением. Помогут ли они стабилизации региона? (13.06.2018)

Взрыв в мечети во время пятничной молитвы осуществили, по некоторым данным, два террориста-смертника. Погибло около 40 человек. (03.08.2018)

Военнослужащие принимали участие в операции НАТО "Решительная поддержка", которая проводится с 2015 года. В ее рамках ведется обучение, консультирование и общая поддержка афганских вооруженных сил. В "Решительной поддержке" принимают участие около 1200 солдат из Германии. Большинство располагается в полевом лагере на севере Афганистана. Небольшая группа находится в столице страны Кабуле.

Теракт в шиитской мечети города Гардез на востоке Афганистана произошел 3 августа. Предполагается, что взрывы во время пятничной молитвы осуществили два террориста-смертника. Погибло около 40 человек. Количество терактов в Афганистане за последний месяц заметно возросло. Чаще всего их совершают сторонники радикального движения "Талибан" или экстремистской организации "Исламское государство".

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    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

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    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

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    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

Международная миссия ISAF в Афганистане подошла к концу. Была ли она успешной - покажет время. DW прослеживает основные этапы участия бундесвера в этой операции. (28.12.2014)  

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